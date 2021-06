LUCA FILM. Le dernier film des studios Pixar sortira directement sur Disney+ d'ici quelques jours. Avant le 18 juin, retrouvez toutes les informations sur Luca et sa sortie streaming.

[Mis à jour le 15 juin 2021 à 15h38] L'été va officiellement débuter avec la sortie de Luca. Le dernier film des studios Pixar sera disponible très prochainement sur les écrans. C'est à partir du 18 juin 2021 que les abonnés de la plateforme Disney++ pourront découvrir ce nouveau film d'animation, dans lequel des monstres marins se cachent pour découvrir la vie d'un village de la côte italienne. Un film qui sent bon les vacances et l'amitié pour petits et grands, mais qui ne sera malheureusement pas à découvrir en salles.

Luca sort directement en streaming. Comme pour Soul ou Raya et le dernier dragon avant, c'est directement sur Disney+ que le film sera visible dès ce vendredi. Pas de panique cependant, les abonnés pourront découvrir le dernier Pixar sans frais supplémentaire : l'abonnement à la plateforme de streaming est suffisant. Notons cependant que le prochain film Disney (Pixar a été racheté par les studios de Mickey il y a quelques années) à sortir d'abord dans les salles de cinéma sera Cruella, le 23 juin 2021. Luca est également le seul film Pixar à découvrir cette année, puisque les prochains, Turning Red et Lightyear (sur Buzz l'Eclair), ne seront pas disponibles avant l'année 2022.

Synopsis - Luca vit un été merveilleux sur la riviera italienne. Balades en scooter, dégustations de glaces et des pâtes... Le jeune garçon profite de vacances parfaites où il vit des aventures incroyables aux côtés de son meilleur ami. Mais ceux-ci doivent cacher leur véritable identité aux habitants de la côte : ils sont en réalité des monstres marins prenant forme humaine à l'air libre.

Luca est le seul film des studios Pixar qui doit sortir durant cette année 2021. Le long-métrage ne sortira cependant pas sur les salles de cinéma, mais directement sur la plateforme Disney+. C'est à partir du vendredi 18 juin 2021 qu'il sera disponible en streaming pour les abonnés du site.

Comme beaucoup de films des studios Disney de l'année 2020 et 2021, Luca sort directement en streaming et ne passera pas par les salles de cinéma cet été. Le long-métrage Pixar marche donc dans les pas de Soul ou de Raya et le dernier dragon, puisque le film sera disponible dès le 18 juin 2021 directement sur Disney+. Les abonnés de la plateforme de streaming de Mickey pourront donc découvrir ce film d'animation sans frais supplémentaire à leur abonnement mensuel/annuel à Disney+.

Mais où avez-vous déjà pu entendre les voix des personnages de Luca ? En version française, les doubleurs sont (relativement) méconnus du public : c'est le jeune Aloïs Le Labourier qui prête sa voix à Luca, tandis que Matt Mouredon incarne Alberto Scorfano. Giulia est quant à elle doublée par Juliette Davis. Cependant, la voix de Daniela, la mère de Luca, n'est pas inconnue, puisque c'est l'actrice Chiara Mastroianni (Chambre 212, Les chansons d'amour) qui la joue dans la version française du film Pixar. Le père de Luca est quant à lui doublé par Pierre Margot, tandis que Serge Biavian incarne Massimo, le père de Giulia.

En version originale, les acteurs qui doublent les personnages de Luca sont un peu plus connus. Jacob Tremblay (Room, Wonder, Ma vie avec John F. Donovan) incarne le rôle-titre, tandis que Jack Dylan Grazer (Shazam) joue son ami Alberto. Emma Berman incarne leur amie Giulia, tandis que Maya Rudolph (Saturday Night Live, Mes meilleures amies) prête sa voix ) Daniela.

Luca est le seul film des studios Pixar prévu en 2021 après une année 2020 marquée par la sortie coup sur coup de En Avant et de Soul. Le studio, spécialiste de l'animation depuis sa création, a été racheté par Disney en 2006. En plus de deux autres films prévus pour 2022, Pixar est mis à contribution par sa société mère dans le cadre du développement de Disney+, plateforme de streaming par abonnement pour laquelle Pixar réalisera des séries dérivées de ses marques fortes comme Toy Story, Cars ou encore Monstres et Compagnie.

Qui est le réalisateur de Luca, le dernier film Pixar ?

Enrico Casarosa, qui avait récolté une nomination pour l'Oscar du meilleur court métrage d'animation pour La Luna, revient dans les salles cette année avec Luca, son premier long-métrage d'animation. Auparavant le réalisateur avait également travaillé sur Le Voyage d'Arlo (2015) au scénario et au storyboard en compagnie de Kelsey Mann. Il signe ici un film qui lui tient particulièrement à cœur puisqu'il met en scène la riviera italienne, où il a grandi. Dans un communiqué de presse publié par Disney en juillet 2020, le réalisateur s'exprimait au sujet de Luca. "En plus de la beauté et du charme de la côte italienne, notre film proposera une aventure estivale inoubliable qui bouleversera à jamais la vie de son jeune héros."

Luca - en streaming sur Disney+ dès le 18 juin 2021