LUCA FILM. Chiara Mastroianni prête sa voix à Daniela, la mère du héros, dans le dernier Pixar, Luca. Nous l'avons rencontrée avant la sortie du film sur Disney+ pour échanger sur son expérience de doublage. Interview .

[Mis à jour le 18 juin 2021 à 9h00] L'été arrive avant l'heure sur Disney++. La plateforme de streaming a mis en ligne Luca, le dernier film des studios Pixar, ce 18 juin 2021. Ce film d'animation, à destination des enfants comme des adultes, suit les aventures de deux jeunes monstres marins dans un village de la côte italienne, où les créatures de leur espèce sont très mal vues par les humains. Amitié, soleil, glaces et vespa sont au rendez-vous de ce film d'animation très tendre sur l'acceptation de l'autre.

En amont de la sortie de Luca sur Disney+, nous avons rencontré Chiara Mastroianni, qui double Daniela, la mère du jeune héro, en version française. L'actrice est revenue dans cet entretien sur cette expérience de doublage mais aussi son rapport aux films Pixar. Un peu plus bas dans cet article, vous retrouverez également toutes les informations concernant Luca : synopsis du film, voix et casting, la bande-annonce, mais aussi comment voir le dernier Pixar en streaming. Ci-dessous, l'interview de Chiara Mastroianni pour Linternaute.com.

Chiara Mastroianni double Daniela dans Luca © Tous droits réservés / CB/ Disney

Comment vous êtes-vous retrouvée à prêter votre voix sur un film Pixar ?

J'ai eu de la chance, j'ai reçu un coup de téléphone et on m'a demandé si ça m'amuserait de faire la voix de la mère dans le dernier Pixar, Luca. J'ai répondu tout de suite : "à fond !" J'en avais jamais fait et je suis très friande de ces films, ça m'a toujours fait fantasmer [d'y participer].

Auparavant, vous n'aviez doublé qu'un personnage dans un film d'animation : Persepolis. Avez-vous ressenti des différences entre ces deux expériences ?

Pour moi, Persepolis est comme un film : la forme est animée, mais on était dans quelque chose de très réaliste. Il n'y avait aucune recherche de choses étranges. Marjane Satrapi [réalisatrice de Persepolis, ndlr] ne cherchait pas des voix d'animation, elle voulait des acteurs qui incarnent des personnages. Donc ce n'était pas du tout la même approche que pour Luca. Dans Luca, comme on incarne des personnages de monstres marins, ça permet de faire des choses sans se préoccuper de l'aspect irréel de la voix. J'en ai bien profité !

"Quand je me suis entendue pour la première fois, je ne me suis pas reconnue !"

Quelles différences avez-vous ressenties par rapport à vos rôles "physiques", dans la manière d'aborder votre personnage ?

Déjà, on bouge aussi quand on double un personnage... On ne peut pas empêcher les gestes, et on en a même besoin ! Mais pour Luca, je n'ai pas préparé grand-chose. Ce qui m'a aidé, c'était d'assister à la projection de la version anglaise. Cela donne une note, même si le vocabulaire français est très différent de l'anglais, qui permet des modulations différentes... Mais c'était super d'avoir cette base-là pour, ensuite, jouer les scènes en français. Le premier jour, quand je me suis entendue pour la première fois, j'étais surprise, je ne me suis pas reconnue ! Je n'avais rien prévu, mais à un moment, on est emporté et la voix sort d'une manière particulière.

Dans Luca, vous jouez Daniela, une mère inquiète pour son fils qui part découvrir le monde. C'est un rôle qui vous parle ?

Oui, beaucoup. En découvrant ce personnage, je me suis dit : "t'es pas si mal barrée, il y a pire que toi" (rires). Je suis à peu près aussi inquiète qu'elle, mais j'arrive à le dissimuler. Alors que mon personnage, Daniela, est complètement débordée par ses émotions. On dit toujours que les enfants doivent grandir, mais les parents doivent aussi accepter que les enfants grandissent. Et des fois ça coince. En ça, c'est vrai que le film m'a touchée, oui.

© PIXAR/DISNEY/tous droits réservés

Luca a la particularité de se dérouler en Italie, ce qui doit aussi parler à vos origines...

On est dans de l'animation, mais j'ai ressenti ce sentiment de réel, c'est incroyable ! D'ailleurs j'aimerais bien revoir le film, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses que j'ai loupées : entre les affiches collées au mur, les détails, toutes les choses qui me rappellent ce que j'ai pu faire et voir quand j'étais moi-même enfant en vacances dans ces mêmes villages [Chiara Mastroianni est la fille de l'acteur italien Marcello Mastroianni, NDLR]... Ça m'a fait bizarre ! Autant dans un film, bon, on voit des choses réelles qui peuvent rappeler des souvenirs ou des odeurs, mais là c'est un dessin animé ! Et je me suis complètement laissée emportée par les vespas, le soleil, la mer… Ce metteur en scène a vraiment insufflé une sincérité dans ce film. Il parle de sa propre histoire dans son village, ça amène beaucoup de réalité au film et aux personnages.

On vous propose de doubler une voix dans un prochain Pixar, vous dites oui ?

Oui, ça m'amuserait beaucoup.

"Dans l'émotion, Luca est plus facile à digérer que Là-haut"

Vous avez un rapport particulier avec les films Pixar ?

Quand ils ont sorti leur premier court-métrage, c'était la lampe qui sautait. Après, un film Pixar qui sortait, c'était un événement. Quand Toy Story est sorti, mon fils était tout petit. Je l'ai emmené et je m'en souviens comme si c'était hier : dans quel cinéma on était assis, où on était, ce qu'on a ressenti… Ça a mis en place une tradition entre parents et enfants. Et un jour, l'enfant grandit, et il ne vient pas voir le dernier Pixar avec vous, il y va avec ses potes...

Mais au-delà du plaisir du spectateur, je pense que la force de Pixar, c'est, d'abord ce qu'ils ont proposé esthétiquement qui était très nouveau, mais aussi l'audace des sujets. Par exemple Là-Haut : on vous dit : "on fait un film avec un très vieux monsieur qui a perdu sa femme", c'est pas très vendeur sur le papier. Mais Pixar, ils y vont.

Luca est plus grand public que Là-haut pour le coup…

Luca est plus grand public en effet. Et même dans l'émotion, Luca est plus facile à digérer [que Là-haut]. Ce que je trouve bien, surtout par rapport au contexte de sortie, c'est qu'il y a des scènes d'émotions, mais on n'en ressort pas détruit. Luca nous fait jamais tomber dans du mièvre, c'est jamais cucul la praline… Et pourtant c'est d'une grande tendresse. Et c'est effectivement moins traumatisant, dans le bon sens du terme, que d'autres films qu'on a pu voir. Luca nous fait un peu l'effet d'un petit rayon de soleil. Quand je l'ai vu, j'ai eu un sentiment de respiration. Ça faisait du bien.

© PIXAR/DISNEY/tous droits réservés

Synopsis - Luca vit un été merveilleux sur la riviera italienne. Balades en scooter, dégustations de glaces et des pâtes... Le jeune garçon profite de vacances parfaites où il vit des aventures incroyables aux côtés de son meilleur ami. Mais ceux-ci doivent cacher leur véritable identité aux habitants de la côte : ils sont en réalité des monstres marins prenant forme humaine à l'air libre.

Luca est le seul film des studios Pixar qui doit sortir durant cette année 2021. Le long-métrage ne sortira cependant pas sur les salles de cinéma, mais directement sur la plateforme Disney+. C'est à partir du vendredi 18 juin 2021 qu'il sera disponible en streaming pour les abonnés du site.

Comme beaucoup de films des studios Disney de l'année 2020 et 2021, Luca sort directement en streaming et ne passera pas par les salles de cinéma cet été. Le long-métrage Pixar marche donc dans les pas de Soul ou de Raya et le dernier dragon, puisque le film sera disponible dès le 18 juin 2021 directement sur Disney+. Les abonnés de la plateforme de streaming de Mickey pourront donc découvrir ce film d'animation sans frais supplémentaire à leur abonnement mensuel/annuel à Disney+.

Mais où avez-vous déjà pu entendre les voix des personnages de Luca ? En version française, les doubleurs sont (relativement) méconnus du public : c'est le jeune Aloïs Le Labourier qui prête sa voix à Luca, tandis que Matt Mouredon incarne Alberto Scorfano. Giulia est quant à elle doublée par Juliette Davis. Cependant, la voix de Daniela, la mère de Luca, n'est pas inconnue, puisque c'est l'actrice Chiara Mastroianni (Chambre 212, Les chansons d'amour) qui la joue dans la version française du film Pixar. Le père de Luca est quant à lui doublé par Pierre Margot, tandis que Serge Biavian incarne Massimo, le père de Giulia.

En version originale, les acteurs qui doublent les personnages de Luca sont un peu plus connus. Jacob Tremblay (Room, Wonder, Ma vie avec John F. Donovan) incarne le rôle-titre, tandis que Jack Dylan Grazer (Shazam) joue son ami Alberto. Emma Berman incarne leur amie Giulia, tandis que Maya Rudolph (Saturday Night Live, Mes meilleures amies) prête sa voix ) Daniela.

Luca est le seul film des studios Pixar prévu en 2021 après une année 2020 marquée par la sortie coup sur coup de En Avant et de Soul. Le studio, spécialiste de l'animation depuis sa création, a été racheté par Disney en 2006. En plus de deux autres films prévus pour 2022, Pixar est mis à contribution par sa société mère dans le cadre du développement de Disney+, plateforme de streaming par abonnement pour laquelle Pixar réalisera des séries dérivées de ses marques fortes comme Toy Story, Cars ou encore Monstres et Compagnie. Les prochains films Pixar, Turning Red et Lightyear (sur Buzz l'Eclair), ne seront pas disponibles avant l'année 2022

Qui est le réalisateur de Luca, le dernier film Pixar ?

Enrico Casarosa, qui avait récolté une nomination pour l'Oscar du meilleur court métrage d'animation pour La Luna, revient dans les salles cette année avec Luca, son premier long-métrage d'animation. Auparavant le réalisateur avait également travaillé sur Le Voyage d'Arlo (2015) au scénario et au storyboard en compagnie de Kelsey Mann. Il signe ici un film qui lui tient particulièrement à cœur puisqu'il met en scène la riviera italienne, où il a grandi. Dans un communiqué de presse publié par Disney en juillet 2020, le réalisateur s'exprimait au sujet de Luca. "En plus de la beauté et du charme de la côte italienne, notre film proposera une aventure estivale inoubliable qui bouleversera à jamais la vie de son jeune héros."

Luca - en streaming sur Disney+ dès le 18 juin 2021