[Mis à jour le 9 juin 2021 à 9h33] Le Meilleur film des Oscars 2021 est enfin à découvrir par le public français. Nomadland de Chloé Zhao est sorti le 9 juin 2021 dans les salles obscures de l'Hexagone. Ce drame poignant a également remporté le prix de la meilleure réalisation et de la meilleure actrice pour Frances McDormand lors de la cérémonie récompensant le meilleur du cinéma américain, en avril dernier. Fort et émouvant, peinture d'une vie en rupture avec la société, Nomadland ne manquera pas d'émouvoir le public.

Nomadland se distingue par son approche quasi-documentaire de la vie de nomades américains, en rupture avec les normes de la société après des accidents de vie. Difficile de ne pas se demander si la dernière réalisation de Chloé Zhao n'est pas inspirée d'une histoire vraie. Si le personnage de Fern (Frances McDormand) sort bel et bien de l'imagination des scénaristes, le réel rattrape souvent la fiction. En effet, Nomadland s'inspire du livre de Jessica Bruder Nomadland : Surviving America in the Twenty-First century, qui recense le témoignage de plusieurs personnes relativement âgées ayant adopté un mode de vie nomade après la crise économique de 2008. D'ailleurs, ce vrais nomades incarnent d'ailleurs les figures croisées par Fern dans son périple, qui pour beaucoup n'ont jamais joué au cinéma auparavant.

Synopsis - Fern travaillait dans une cité ouvrière du Nevada qui a connu de plein fouet la crise. Elle décide alors de prendre la route avec son van et de vivre telle une nomade en rupture avec les normes de la société moderne.

Meilleur film, meilleur réalisation, meilleure actrice... Ces trois prix des Oscars 2021 particulièrement courus ont tous été obtenus par Nomadland, un film de Chloé Zhao qui devient par la même occasion la première réalisatrice américaine d'origine asiatique à être saluée dans cette catégorie.

