CRUELLA FILM. Les studios Disney proposent une nouvelle origin-story pour la méchante des 101 Dalmatiens, avec Emma Stone dans le rôle titre et Emma Thompson.

Vous vous êtes toujours demandé comment Cruella d'Enfer a pu devenir cette méchante iconique capable d'enlever des dalmatiens pour se faire un manteau de fourrure ? Les studios Disney vous offriront bientôt la réponse. Le 26 mai 2021, le film Cruella proposera une "origin-story" de la terrible méchante des 101 dalmatiens. Le long-métrage doit sortir à cette date dans les cinéma en France, sous réserve de la réouverture des cinémas. En attendant, plusieurs trailers permettent d'en savoir plus sur ce personnage incarné par Emma Stone.

Dans la dernière bande-annonce de Cruella, on découvre que sa rivalité avec la baronne von Hellman (Emma Thompson), figure de la mode de Londres en 1970, qui pousse Estella à embrasser sa part obscure devenir Cruella de Vil. Au casting, on retrouve également les acteurs Paul WalterHauser (Le cas Richard Jewell), Emily Beecham (Little Joe), Joel Fry (Yesterday), Mark Strong (Kingsman) ou encore Kirby Howell-Baptiste. La dernière bande-annonce de Cruella est à découvrir ci-dessous, avant la sortie prochaine, on l'espère, dans les salles de cinéma.

Synopsis - Dans les années 1970, à Londres, Estella cherche à se faire un nom dans le milieu de la mode, tout en montant plusieurs escroqueries. Lorsque ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une rivalité naît entre les deux femmes, forçant Estella à embrasser son côté sombre jusqu'à devenir la terrible Cruella d'Enfer.

Cruella - sortie cinéma prévue le 26 mai 2021