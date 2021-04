MONSTER HUNTER FILM. Le film d'action réalisé par Paul W.S. Anderson est disponible à l'achat digital le 14 avril 2021, avant une sortie VOD et DVD/Blu-Ray le 28 avril 2021.

[Mis à jour le 14 avril 2021 à 8h30] Alors qu'il devait sortir initialement dans les salles de cinéma, Monster Hunter a subi le même sort que bon nombre d'autres films en cette période de pandémie mondiale : le long-métrage sera disponible uniquement en achat digital, VOD et DVD/Blu-Ray. Dès ce mercredi 14 avril 2021, le long-métrage signé Paul W.S Anderson est disponible à l'achat digital sur plusieurs plateformes, comme Orange, Apple, Canal VOD, Amazon Prime Video, PlayStation Network, Xbox, Bouygues, FilmoTV, Rakuten ou encore Universcine.

Monster Hunter sera rapidement à découvrir en VOD sur plusieurs plateformes. C'est à partir du 28 avril 2021 que les amateurs de films d'action pourront le découvrir en streaming à l'achat ou à la location. A cette date, le long-métrage porté par Milla Jovovich et Ron Perlman sera aussi à voir en Blu-Ray et 4K UHD. Vous pouvez dès à présent le précommander.

Synopsis - De puissants et dangereux monstres ont envahi un monde parallèle au nôtre. Le lieutenant Artemis et ses coéquipiers le traversent un jour et se retrouvent coincés face à ces créatures. Ils rencontrent un chasseur qui a réussi à survivre dans cet univers hostile. Le lieutenant Artemis va devoir faire équipe avec lui pour survivre aux attaques de monstres, dans l'espoir de rentrer un jour chez elle. Monster Hunter est un film d'action réalisé par Paul W. S. Anderson avec Milla Jovovich et Ron Perlman au casting.

Monster Hunter est disponible en achat digital dès le 14 avril 2021 sur Orange, Apple, Canal VOD, Amazon Prime Video, PSN, Xbox, Bouygues, FilmoTV, Rakuten ou encore Universcine. Le film est également mis en ligne sur les plateformes de VOD, mais aussi en DVD, Blu-ray et 4K UHD à partir du 28 avril 2021.

