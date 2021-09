SHANG CHI ET LA LEGENDE DES DIX ANNEAUX. Sorti le 1er septembre 2021, le film Shang-Chi et la légende des dix anneaux comporte deux scènes posts-génériques.

[Mis à jour le 1er septembre 2021 à 9h00] Les spectateurs de Shang Chi et la Légende des dix anneaux, en salles le 1er septembre 2021, vont vouloir rester jusqu'à la fin complète du générique. Comme c'est la tradition avec les films Marvel, le nouveau long-métrage des studios mettant en scène les super-héros de comics comporte non pas une, mais deux scènes post-génériques. L'une se situe au milieu du générique, et la seconde à la toute fin, lorsque le défilement complet des noms des participants au film est terminé. Quant à savoir ce que révèlent ces deux scènes finales, il vous faudra attendre que les lumières se rallument pour le savoir.

Shang-Chi et la Légende des dix anneaux est le 28e film prenant place au sein de l'Univers Cinématographique Marvel, aussi appelé MCU. Il met en scène ce héros méconnu de comics, créé dans les années 1970 alors que les films de kung-fu étaient en vogue. Le long-métrage revient sur les origines de ce maître en arts martiaux chinois. Le protagoniste est incarné par l'acteur canadien Simu Liu (Kim's Convenience), qui donne la réplique à l'actrice et rappeuse Awkwafina (L'Adieu, Ocean's 8) et l'acteur Tony Leung (In the mood for love).

Synopsis - Voiturier sans histoire ni ambition à San Francisco, Shang-Chi se fait rapidement rattraper par le passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu'il se fait attaquer par la mystérieuse organisation des dix anneaux. La menace qu'elle représente sur le monde le pousse à renouer avec sa famille et ses origines pour embrasser véritablement le héros qu'il est destiné à devenir.

Shang-Chi : la légende des dix anneaux met en scène une myriade d'acteurs peu connus en France, à l'exception de Tony Leung (In the mood for love, Chungkin Express) qui incarne Wenwu, le père du héros, et de Michelle Yeoh (Tigre et Dragon, Mémoires d'une geisha, Demain ne meurt jamais) dans le rôle de Jiang Nan. Le personnage-titre est joué par l'acteur canadien Simu Liu, connu outre-Atlantique pour avoir tenu le rôle principal de la série Kim's Convenience durant cinq ans. Il est accompagné de l'actrice Awkwafina, qui incarne Katy, amie et side-kick du protagoniste dans ses aventures. Au casting, on retrouve également Fala Chen dans le rôle de Leiko Wu et Meng'er Zhang dans celui de Xialing. Le long-métrage est réalisé par Destin Cretton, réalisateur et scénariste américain à qui l'on doit notamment States of Grace et Le Château de verre.

Shang-Chi : la légende des dix anneaux sera-t-elle la bonne surprise de la rentrée cinématographique ? Le dernier film Marvel a en tout cas séduit les critiques, que ça soit en France ou en outre-Atlantique. Sur le site de notation Rotten Tomatoes, le long-métrage bénéficie déjà de 92% d'avis positifs. La presse ne tarit pas d'éloges sur Shang-Chi : la légende des dix anneaux. Cette nouvelle origin story d'un héros méconnu en France est "la bonne surprise de la rentrée" pour LCI, estimant que ce long-métrage "mérite toute l'attention d'un public en manque de sensations fortes".

Pour l'heure, la critique française sur Shang-Chi s'est principalement exprimée sur les réseaux sociaux à la sortie de la projection presse. "Un vrai film de kung-fu, a décrit Stéphanie Belpêche du JDD sur le réseau social de l'oiseau bleu. Destin Daniel Cretton connu pour ses drames humanistes (States of Grace La Voie de la Justice) donne de la densité aux personnages, les combats sont très réussis." Aymeric Parthonnaud de RTL salue "une origin story menée tambours battants, très efficace et drôle", saluant notamment la prestation d'Awkwafina.

Donnez votre avis sur Shang-Chi et la Légende des dix anneaux en cliquant ici.

Un avis partagé par les médias anglophones, comme le Daily Mirror UK : "Shang Chi et la légende des dix anneaux est une origin story visuellement impressionnante, riche en mythologie et pleine de cœur." La presse américaine loue le fait que le long-métrage "ne soit pas calqué sur les autres films Marvel", mais davantage un film qui "n'oublie pas de s'amuser, l'exemple parfait du film à pop-corns bon pour l'été" (The Washington Post). Cela grâce à des "scènes d'action explosives et une mythologie dense, élevé par un scénario étonnamment habile et doux" (Entertainment weekly). Avec son casting 100% asiatique ou presque, Shang Chi est également un "pas dans la bonne direction pour la représentation des personnes asiatiques au cinéma", salue Empire. Il faudra toutefois attendre la sortie demain pour découvrir l'avis des critiques français.

Si les critiques anglophones sont globalement séduites par Shang-Chi et la Légende des dix anneaux, ce n'est pas le cas de la presse chinoise. L'AFP rapporte que le film Marvel n'a pas reçu de bons échos en Chine, bien qu'il ne fasse pas débat comme ça a pu être le cas pour Mulan : "Ce film ne fera qu'aggraver les stéréotypes du monde à notre égard. Marvel ne veut peut-être pas insulter la Chine mais le fait est qu'en matière de casting, il doit répondre à l'esthétique sociale américaine d'humiliation de la Chine", déplore l'un des professionnels du secteur sur le réseau social Weibo, note l'AFP, tandis qu'un autre dénonce "une piètre tentative de faire de l'argent sur le dos du public chinois". Le long-métrage des studios Marvel reste pour l'heure sans date de sortie sur le territoire chinois.

Les abonnés français à Disney++ devront faire preuve de patience avant de découvrir Shang-Chi : la légende des dix anneaux sur la plateforme de streaming. En raison de la chronologie des médias en France, le nouveau film Marvel ne sera pas disponible avant 36 mois après sa sortie, à moins que la loi qui régit la chronologie des médias ne soit changée d'ici-là. Shang-Chi : la légende des dix anneaux ne devrait donc pas être disponible en streaming légal avant 2024.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Créé dans les années 1970, ce héros d'origine chinoise est un expert des arts martiaux. Formé à l'art du combat chinois dès son plus jeune âge, les comics le mettant en scène l'opposent généralement à son père. Ce dernier est le chef d'une organisation criminelle. Dans les comics, Shang-Chi est régulièrement en opposition avec son père et son organisation. Il se retrouvera à travailler pour le MI-6, avant de devenir ami avec Iron Fist et Spider-Man ou encore combattant l'Hydra. Tour à tour aventurier ou agent secret, Shang-Chi se distingue des autres super-héros Marvel en n'ayant aucun super-pouvoir. Ce n'est que sa maîtrise des arts martiaux chinois et du chi qui lui permettent de s'en sortir face aux pires criminels et super-méchants.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux - Sortie Cinéma le 1er septembre 2021