BILLIE HOLIDAY FILM. Sorti le 2 juin 2021, "Billie Holiday, une affaire d'Etat" revient sur le harcèlement subi par la chanteuse de la part du FBI à cause de ses addictions. Faut-il le voir ? L'avis des critiques.

[Mis à jour le 2 juin 2021 à 9h41] Dans les années 1940, Billie Holiday fait scandale avec son tube "Strange Fruit", chanson militante qui dénonce le racisme et l'esclavage. Elle s'attire alors les foudres du FBI, qui fera pression sur la chanteuse jusqu'à la fin de sa vie. C'est le prisme choisi par Lee Daniels pour raconter le combat de cette icône du jazz dans Billie Holiday, une affaire d'Etat. Plutôt que de montrer l'incroyable chanteuse, c'est la militante que le réalisateur de Precious et Empire a choisi de réhabiliter dans ce biopic. Et les critiques sont globalement conquises par ce parti-pris.

Billie Holiday : une affaire d'Etat peint le portrait d'une Billie Holiday peu connue du grand public : non pas Billie Holiday, l'icône du jazz, mais Billie Holiday la militante des droits civiques. Pour le Figaro, "la vision de cette femme se débattant avec les œillères de son époque fait du bien dans l'Amérique de George Floyd". Un avis partagé par Le Parisien, qui estime que le film offre "un portrait de femme aussi grandiose que bouleversant", servi par "la mise en scène flamboyante de Lee Daniels". Une "réalisation riche en effets" également saluée par le média spécialisé Première, qui reproche toutefois "sa tendance à en faire toujours un peu trop", avis partagé par Le Monde, las du "récit outrancier et redondant" dans lequel "les biopics tombent souvent".

"Andra Day crève l'écran"

Mais c'est surtout l'incarnation de Billie Holiday par Andra Day qui a séduit la critique : "Elle crève l'écran : quelle performance, salue le Parisien. Andra Day est Billie Holiday, parfois même physiquement", quand Le Journal du Dimanche estime que "La détermination d'Andra Day à incarner son personnage dans les moindres détails fait ici corps avec le combat de Billie Holiday." La comédienne, qui trouve ici son premier grand rôle, a décroché pour sa performance le Golden Globe 2021 de la meilleure actrice dans un film dramatique.

Synopsis - Dans les années 1940, la chanteuse Billie Holiday est une porte-voix de la cause noire, notamment avec sa chanson "Strange Fruit". Elle devient vite la cible de Harry Anslinger, à la tête du département fédéral. Pour faire tomber la diva jazz, les policiers misent sur ses addictions. Il envoie l'inspecteur Jimmy Fletcher, chargé d'infiltrer le milieu. Il parvient à se rapprocher de Billie Holiday et finalement tombe amoureux d'elle. Lors d'un concert, au moment où elle chante le fameux titre, elle est arrêtée par la police. Commencent alors les ennuis judiciaires pour cette femme tourmentée et courageuse...

Billie Holiday, une affaire d'état - sortie cinéma le 2 juin 2021