THE FATHER. Oscarisé pour ce rôle en 2021, Anthony Hopkins incarne un homme en proie aux doutes concernant sa réalité. La critiques est coquise.

[Mis à jour le 26 mai 2021 à 9h17] Anthony Hopkins l'admet lui-même au Figaro : The Father est "l'un de [ses] meilleurs films". Et ce ne sont pas les critiques français qui vont contredire l'acteur oscarisé pour la deuxième fois pour ce rôle. Sorti le 26 mai 2021, une semaine après la réouverture des cinémas en France, ce huis-clos du dramaturge Florian Zeller, qui adapte sa pièce à succès "Le Père" sur grand écran, a conquis les médias français. "Magistral" pour le JDD, "poignant et déchirant" pour Elle, "bouleversant" pour le Parisien, l'émotion promet d'être au rendez-vous pour les spectateurs.

La maîtrise de la mise en scène de Florian Zeller, dont le Father est le premier film, suscite l'admiration de la presse : C'est un "prodige du théâtre et, désormais, surdoué de cinéma", pour l'Obs, quand le Figaro voit en le dramaturge français, oscarisé pour le scénario de The Father, "un metteur en scène sensible, juste, astucieux." Entre émotion et véritable parti pris de mise en scène, le réalisateur de The Father touche juste. "L'auteur a su restituer, au théâtre comme au cinéma, le labyrinthe des égarements de la raison ou ce qu'il en reste avec une narration qui s'apparente à une passionnante plongée dans un cerveau en décrépitude", note de son côté Le Monde, quand Première estime que "l'intelligence de Zeller est d'injecter de la cérébralité dans cet océan d'émotions et d'empêcher ainsi le lacrymal de tout emporter sur son passage."

"Des comédiens souverains"

Mais c'est sans équivoque la performance des acteurs, Anthony Hopkins en tête, qui a époustouflé les critiques : "The Father est servi par des comédiens au talent souverain, souligne Le Figaro, Anthony Hopkins pauvre Roi Lear en pyjama, Olivia Colman bouleversée par les incohérences de son père [...] On ne risque pas de les oublier." Et la magie opère entre un cinéaste doué et un acteur dont le talent n'est plus à démontrer : "De cette collision entre Zeller et Hopkins, deux partenaires séparés et réunis par la caméra, naît une émotion de velours. [...] Est-ce ainsi que le cinéma nous bouleverse ? Mille fois oui." Au vu de ce torrent d'éloges, les spectateurs peuvent foncer pour découvrir The Father en salles.

Synopsis - Anthony, 81 ans, vit dans son spacieux et confortable appartement londonien. Il est atteint de démence et a épuisé son dernier soignant. Il oublie tout, des évènements de sa vie passée et ne retrouve jamais sa montre à laquelle il tient tant et qu'il met toujours au même endroit. Sa fille Anne vient lui rendre visite et l'informe qu'elle a rencontré quelqu'un. Elle doit déménager à Paris pour être avec lui. Le vieil homme accuse le coup. Le lendemain, il tombe sur Paul, qui semble vivre également dans l'appartement. Il est le mari de sa fille Anne, qui n'est plus la même femme...

The Father - sortie cinéma le 26 mai 2021