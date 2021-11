LES ETERNELS MARVEL. La critique est divisée par le dernier film Marvel en salles le 3 novembre 2021. Faut-il voir Les Eternels ? Les avis.

[Mis à jour le 3 novembre 2021 à 11h13] Rarement un film Marvel n'aura autant divisé la critique que Les Eternels. Mis en scène par Chloé Zhao, cinéaste récompensée par l'Oscar de la meilleure réalisation en 2021, les attentes étaient peut-être trop grandes. Ou peut-être que les fans Marvel ne retrouvent pas, à juste-titre, la recette habituelle des films du studio dans ce blockbuster plus humain, ambitieux, lent et bavard qu'à l'accoutumé. Le film d'action est boudé aux Etats-Unis, le long-métrage ne récoltant qu'une note de 5,8/10 sur IMDB, et 56% d'avis positifs sur l'agrégateur de critique Rotten Tomatoes. En France toutefois, les avis de la presse semblent plus cléments avec Les Eternels puisque le long-métrage cumule, au moment où nous écrivons ces lignes, une note de 3,1/5 sur Allociné.

En France, les avis sur Les Eternels sont plus positifs que dans le monde anglophone. Le Figaro salue un "film visuellement impressionnant et les séquences d'action puissantes", quand Télérama estime que "Chloé Zhao remet de l'enthousiasme dans la fantaisie Marvel qui, ailleurs, vire souvent au matraquage", le média spécialisé dans l'actualité culturelle accordant deux TT (soit On aime beaucoup) au dernier Marvel. De son côté, Le Journal du Dimanche note que Les Eternels offre "une histoire de superhéros singulière, complexe et dense, en privilégiant la crise existentielle d'individus face à leur destin et leurs responsabilités au déluge habituel d'action et d'effets spéciaux." Le média spécialisé Première admet que le film de Chloé Zhao est imparfait, mais le juge "généreux", offrant"un changement de ton bienvenu dans le train-train du MCU" : "Non, Les Eternels n'est pas un film d'auteur absolu et visionnaire, mais un bon film choral, voulant plutôt donner la priorité au collectif."

Mais même en France, Les Eternels n'a pas fait l'unanimité auprès de la critique. Le Parisien juge que le dernier Marvel "n'est pas à la hateur de ses ambitions", estimant que Chloé Zhao n'a pas réussi à s'extirper "du moule habituel des films de super-héros". "Las, à l'arrivée, la sauce ne prend pas, et le film s'avère plutôt décevant", juge le quotidien. Du côté d'Ecran large, le blockbuster divise son équipe : "Malgré de cosmiques ambitions, le récit s'évapore, la faute à une absence d'enjeu et de maîtrise qui exsude de chaque scène, jusqu'à un final au goût de cendres" note l'un d'entre eux. Face à cette proposition de cinéma inédite et hybride pour les studios Marvel, le public peut se retrouver aussi bien séduit que déçu. Réponse en salles.

C'est une tradition pour les fans des productions Marvel : attendre la toute fin du générique pour découvrir une scène post-générique qui titille l'intérêt du public et l'invite à découvrir ce que réserve le futur du MCU. Les Eternels, en salles ce mercredi 3 novembre 2021, ne fait pas exception à la règle et propose bien une ouverture sur l'avenir des super-héros immortels. Sur grand écran, ou en streaming, cela reste encore à démontrer.

Mais attention : ce n'est pas une, mais deux scènes post-génériques qui sont à découvrir à la fin des Eternels, que nous ne vous spoilons pas dans cet article. La première est montrée juste après le défilement du nom des acteurs principaux du film et de la réalisatrice Chloé Zhao. La seconde, et c'est de plus en plus le cas dans les productions Marvel, est à découvrir à la toute fin du film. Restez bien jusqu'à la dernière seconde du générique pour découvrir ce que le futur du MCU vous réserve !

"Les Eternels" propose de découvrir dix nouveaux super-héros de l'univers Marvel. Dans les comics, ces personnages sont des êtres immortels créés par les Célestes, des sortes de dieux qui règnent sur la galaxie. Envoyés sur Terre pour protéger les êtres humains, ils disposent de capacités bien distinctes mais également d'une histoire et d'enjeux qui sont propres à chacun. Sersi, jouée par Gemma Chan, vit à Londres et travaille au Muséum d'histoire naturelle. Très proche des humains, elle a la capacité de changer la matière. Ikaris (Richard Madden), est le premier Eternel, le plus sérieux et puissant de la bande, dont les pouvoirs peuvent être comparés à ceux de Super-Man. Il vit une histoire d'amour avec Sersi sur plusieurs millénaires. Egalement dans la bande des Eternels, Makkari (Lauren Ridloff) est la première super-héroïne sourde d'une MCU, et se distingue par son incroyable rapidité. Kingo (Kumail Nanjiani), est, dans les comics, un samouraï devnu une star de cinéma. Dans le film Marvel, il peut tirer des rayons plasma avec ses mains.

Egalement au casting des Eternels, Angelina Jolie incarne Thena, une véritable guerrière capable de faire apparaître des armes, proche de Gilgamesh (Dong-Seok Ma), dôté d'une force surhumaine. Sprite (Lia McHugh) est un Eternel dans un corps d'enfant qui crée des illusions, quand l'ingénieur Phastos (Brian Tyree Henri) est doté d'une grande intelligence et peut manier l'énergie cosmique. Druig (Barry Keoghan) est le télépathe de l'équipe et peut contrôler les esprits. Enfin, Ajak (Salma Hayek) dirige les Eternels et peut communiquer avec les Célestes, elle a un pouvoir de guérison.

Découvrez les pouvoirs de chaque Éternel avec ce nouveau reportage. #LesÉternels, dès le 3 novembre au cinéma. pic.twitter.com/AQlDb5BIwI — Marvel FR (@MarvelFR) November 1, 2021

Les Eternels sont des êtres immortels qui combattent depuis des millénaires Les Déviants. C'est lorsque ces derniers, disparus depuis de nombreuses années, réapparaissent soudainement que le groupe de super-héros se rassemble de nouveau pour une ultime bataille. Les Déviants sont des êtres difformes qui, dans les comics, sont des mutations des êtres humains, qui se distinguent par leur incroyable force et leur intelligence. Il faudra toutefois voir le film de Chloé Zhao pour en savoir plus sur ces ennemis des Eternels.

Les Eternels se distingue des autres longs-métrages du MCU : ce blockbuster réalisé par Chloé Zhao (Oscar de la meilleure réalisation 2021 pour Nomadland) introduit pour la première fois sur grand écran Les Eternels, un groupe de super-héros venus des confins de la galaxie qui protègent la Terre des Deviants, des monstrueuses créatures qui attaquent les humains. Au casting, le film d'action réunit Gemma Chan (Crazy Rich Asians, Captain Marvel), Richard Madden (Game of Thrones, Bodyguard), Kumail Nanjiani (The Lovebirds), Lia McHugh (The Lodge), Brian Tyree Henry (Atlanta, Godzilla vs Kong), Lauren Ridloff (The Walking Dead), Barry Keoghan (Dunkerque, Mise à mort du cerf sacré), Don Lee (Dernier train pour Busan), Kit Harrington (Game of Thrones), Salma Hayek (Frida) et Angelina Jolie (Maléfique, Lara Croft : Tomb Raider).

Synopsis - L'histoire épique, qui s'étend sur des milliers d'années, met en scène un groupe de héros immortels forcés de sortir de l'ombre et de se réunir pour lutter contre le plus vieil ennemi de l'humanité, les Déviants.

Un mois après le triomphe de Chloé Zhao aux Oscars 2021, Marvel a dévoilé la première bande-annonce de son troisième film prévu en 2021 : Les Eternels. Plus connu depuis son annonce par Marvel Studios sous son nom anglais The Eternals, le film nous propose de suivre le parcours d'une équipe de héros immortels pendant plusieurs millénaires. Le trailer, qui se démarque par un aspect bien plus contemplatif que les bandes-annonce habituelles du studio super-héroïque, semble porter la marque de sa réalisatrice, sacrée pour sa dernière réalisation Nomadland.

Richard Madden : Ikaris

Gemma Chan : Sersi

Kumail Nanjiani : Kingo

Lauren Ridloff : Makkari

Brian Tyree Henry : Phastos

Salma Hayek : Ajak

Lia McHugh : Sprite

Don Lee : Gilgamesh

Barry Keoghan : Druig

Angelina Jolie : Thena

Kit Harington : Dane Whitman

Les Eternels est sorti au cinéma en France le 3 novembre 2021. Il n'existe, pour l'heure, pas de moyens légaux pour voir le dernier film Marvel en streaming. En effet, le blockbuster ne sera pas disponible sur Disney+ en même temps que sa diffusion dans les salles. En raison de la chronologie des médias, il faudra probablement attendre environ 3 ans, soit l'année 2024, pour que Les Eternels soit mis en ligne sur la plateforme de streaming de Disney.

Les Eternels est un film d'action des studios Marvel. Comme les autres blockbusters avant lui, le film est classé tous publics en France, ce qui fait qu'il n'y a pas de limite d'âge à l'entrée. Aux Etats-Unis, elle est déconseillée aux moins de 13 ans qui ne sont pas accompagnés par un adulte. Si Les Eternels n'est pas plus violent ou graphique que les autres films du studio, notons qu'il contient la première scène de sexe du MCU. Cependant, elle n'est pas très longue ni très graphique. On déconseillerait toutefois le film aux moins de 10 ans, en raison de son intrigue, des scènes d'action et de cette fameuse scène.