THE ETERNALS - Prévu pour une sortie en fin d'année 2021, Les Eternels dévoile pour la première fois une bande-annonce énigmatique portée par Richard Madden, Salma Hayek et Angelina Jolie

Un mois après le triomphe de Chloé Zhao aux Oscars 2021, Marvel dévoile enfin la première bande-annonce de son troisième film prévu cette année : Les Eternels. Plus connu depuis son annonce par Marvel Studios sous son nom anglais The Eternals, le film nous propose de suivre le parcours d'une équipe de héros immortels pendant plusieurs millénaires. Le trailer, qui se démarque par un aspect bien plus contemplatif que les bandes-annonce habituelles du studio super-héroïque, semble porter la marque de sa réalisatrice, sacrée pour sa dernière réalisation Nomadland. Le long-métrage, attendu le 3 novembre 2021, est également la première participation d'Angelina Jolie à un film de super-héros : elle y campe Thena, une "farouche guerrière" promet le communiqué de presse.

Le casting des Eternels détaillé

Richard Madden : Ikaris

Gemma Chan : Sersi

Kumail Nanjiani : Kingo

Lauren Ridloff : Makkari

Brian Tyree Henry : Phastos

Salma Hayek : Ajak

Lia McHugh : Sprite

Don Lee : Gilgamesh

Barry Keoghan : Druig

Angelina Jolie : Thena

Kit Harington : Dane Whitman

Synopsis - L'histoire épique, qui s'étend sur des milliers d'années, met en scène un groupe de héros immortels forcés de sortir de l'ombre et de se réunir pour lutter contre le plus vieil ennemi de l'humanité, les Déviants.

Les Eternels - Sortie Cinéma le 3 novembre 2021