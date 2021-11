THE ETERNALS. Le dernier film Marvel, Les Eternels, sort au cinéma le 3 novembre 2021. Mais qui sont ces nouveaux personnages ? Présentation.

[Mis à jour le 2 novembre 2021 à 11h48] Les Eternels propose de découvrir dix nouveaux super-héros de l'univers Marvel dès le 3 novembre 2021. Dans les comics, ces personnages sont des êtres immortels créés par les Célestes, des sortes de dieux qui règnent sur la galaxie. Envoyés sur Terre pour protéger les êtres humains, ils disposent de capacités bien distinctes mais également d'une histoire et d'enjeux qui sont propres à chacun. Mais qui sont précisément les personnages qui forment le groupe des Eternels que l'on découvre dans le dernier film Marvel ? Le studio l'a précisé dans une vidéo présentant les dix membres de l'équipe.

Sersi, jouée par Gemma Chan, vit à Londres et travaille au Muséum d'histoire naturelle. Très proche des humains, elle a la capacité de changer la matière. Ikaris (Richard Madden), est le premier Eternel, le plus sérieux et puissant de la bande, dont les pouvoirs peuvent être comparés à ceux de Super-Man. Il vit une histoire d'amour avec Sersi sur plusieurs millénaires. Egalement dans la bande des Eternels, Makkari (Lauren Ridloff) est la première super-héroïne sourde d'une MCU, et se distingue par son incroyable rapidité. Kingo (Kumail Nanjiani), est, dans les comics, un samouraï devnu une star de cinéma. Dans le film Marvel, il peut tirer des rayons plasma avec ses mains.

Découvrez les pouvoirs de chaque Éternel avec ce nouveau reportage. #LesÉternels, dès le 3 novembre au cinéma. pic.twitter.com/AQlDb5BIwI — Marvel FR (@MarvelFR) November 1, 2021

Egalement au casting des Eternels, Angelina Jolie incarne Thena, une véritable guerrière capable de faire apparaître des armes, proche de Gilgamesh (Dong-Seok Ma), dôté d'une force surhumaine. Sprite (Lia McHugh) est un Eternel dans un corps d'enfant qui crée des illusions, quand l'ingénieur Phastos (Brian Tyree Henri) est doté d'une grande intelligence et peut manier l'énergie cosmique. Druig (Barry Keoghan) est le télépathe de l'équipe et peut contrôler les esprits. Enfin, Ajak (Salma Hayek) dirige les Eternels et peut communiquer avec les Célestes, elle a un pouvoir de guérison.

Les préventes du film Les Eternels sont ouvertes : il est possible de réserver sa séance pour découvrir l'affrontement entre les nouveaux super-héros Marvel et les Déviants. Il est possible de réserver le jour et l'heure qui vous intéresse sur le site internet, les applications ou directement en caisse de votre cinéma favori. Un site a également été mis en place pour vendre des préventes : il suffit de cliquer sur ce lien pour prendre sa place pour Les Eternels.

Les Eternels se distingue des autres longs-métrages du MCU : ce blockbuster réalisé par Chloé Zhao (Oscar de la meilleure réalisation 2021 pour Nomadland) introduit pour la première fois sur grand écran Les Eternels, un groupe de super-héros venus des confins de la galaxie qui protègent la Terre des Deviants, des monstrueuses créatures qui attaquent les humains. Au casting, le film d'action réunit Gemma Chan (Crazy Rich Asians, Captain Marvel), Richard Madden (Game of Thrones, Bodyguard), Kumail Nanjiani (The Lovebirds), Lia McHugh (The Lodge), Brian Tyree Henry (Atlanta, Godzilla vs Kong), Lauren Ridloff (The Walking Dead), Barry Keoghan (Dunkerque, Mise à mort du cerf sacré), Don Lee (Dernier train pour Busan), Kit Harrington (Game of Thrones), Salma Hayek (Frida) et Angelina Jolie (Maléfique, Lara Croft : Tomb Raider).

Synopsis - L'histoire épique, qui s'étend sur des milliers d'années, met en scène un groupe de héros immortels forcés de sortir de l'ombre et de se réunir pour lutter contre le plus vieil ennemi de l'humanité, les Déviants.

Un mois après le triomphe de Chloé Zhao aux Oscars 2021, Marvel a dévoilé la première bande-annonce de son troisième film prévu en 2021 : Les Eternels. Plus connu depuis son annonce par Marvel Studios sous son nom anglais The Eternals, le film nous propose de suivre le parcours d'une équipe de héros immortels pendant plusieurs millénaires. Le trailer, qui se démarque par un aspect bien plus contemplatif que les bandes-annonce habituelles du studio super-héroïque, semble porter la marque de sa réalisatrice, sacrée pour sa dernière réalisation Nomadland.