ANNETTE FILM. Nommé aux César 2022, Annette fait assurément figure d'ovni dans le paysage cinématographique actuel.

[Mis à jour le 25 février 2022 à 20h15] Une romance tourmentée entre deux artistes (Adam Driver et Marion Cotillard) donne naissance à un exceptionnel bébé, qui prend l'apparence d'une marionnette. C'est Annette, film fou qu'a présenté Leos Carax au dernier Festival de Cannes (il a d'ailleurs remporté le prix de la mise en scène). Ce vendredi 25 février 2022, cette comédie musicale particulière est également nommé à 11 reprises aux César (meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur, meilleure photographie...). La BO est signée Les Sparks et embarque le spectateur dans un voyage singulier. Que ça plaise ou que ça déplaise, Annette ne laisse assurémment pas indifférent.

Pour les besoins de la dernière réalisation de Leos Carax, les acteurs eux-mêmes ont dû pousser la chansonnette. Et fait surprenant, la petite fille qui donne son titre au long-métrage est montrée pendant une bonne partie du film sous la forme d'une marionnette, symbole de la manière dont ses parents (et le monde) la perçoive. La poupée a été conçue par les marionnettistes français Estelle Charlier et Romuald Collinet, à Charleville-Mézières.

Synopsis - A priori les deux mondes de Henry et Ann n'auraient jamais dû se rencontrer. Et pourtant, Henry, un comédien de stand-up qui ose tout et qui ne veut pas s'engager, est éperdument amoureux de la célèbre cantatrice. Ils forment un couple iconique. Leur vie bascule quand nait Annette, leur fille promise à un avenir extraordinaire...