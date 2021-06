PRESIDENTS FILM. Jean Dujardin incarne Nicolas Sarkozy, Grégory Gadebois François Hollande, dans le film Présidents d'Anne Fontaine. Mais les intéressés ont-ils vu cette comédie ?

[Mis à jour le 30 juin 2021 à 10h11] Présidents d'Anne Fontaine est une comédie qui met en scène Nicolas (Jean Dujardin), et François (Grégory Gadebois), deux anciens présidents qui décident de s'associer afin d'être réélus. Difficile de ne pas voir de clin d'oeil à Nicolas Sarkoy et François Hollande, et c'est complètement assumé, puisque les deux acteurs incarnent bien les deux derniers présidents de la République, de manière moqueuse. Mais qu'ont-ils pensé du film, et de l'image qui est renvoyée dans le long-métrage ?

Selon des informations du Journal du Dimanche, Nicolas Sarkozy n'a pas vu le film Présidents, même s'il a rencontré Jean Dujardin et Anne Fontaine dans son bureau et s'est montré ravi du choix de l'acteur pour l'incarner. A l'inverse, François Hollande aurait "beaucoup ri", selon la réalisatrice. Cependant, l'ex-président de la République n'a pas souhaité faire de commentaire sur l'interprétation donnée de lui par Grégory Gadebois. La cinéaste a d'ailleurs précisé qu'à aucun moment, les deux anciens chefs d'Etat n'ont souhaité connaître le contenu du scénario avant de voir le film et sont restés à l'écart du projet.

Synopsis - Nicolas, un ancien Président de la République, s'ennuie ferme depuis qu'il ne tient plus les rênes du pays. Il veut retrouver son poste à tout prix. Mais il a besoin de soutien. Nicolas se rend en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président, très heureux de couler des jours paisibles à la campagne, de faire un tandem. François finit par accepter et la campagne commence. Elle ne sera pas de tout repos, de quoi provoquer quelques regrets chez Nicolas...

Présidents - sortie cinéma le 30 juin 2021