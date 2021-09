En salles ce mercredi 8 septembre, le film Boîte Noire met en scène Pierre Niney dans le rôle d'un expert accousticien qui doit démêler les secrets d'une catastrophe aérienne sans précédent en France.

[Mis à jour le 8 septembre 2021 à 9h47] Comment le vol Dubaï-Paris a-t-il pu se crasher ? C'est la question que l'on pose au Bureau d'enquête et d'analyse (BEA) chargé de comprendre les catastrophes aériennes à partir des boîtes noires situées dans les avions. Mathieu (Pierre Niney) est technicien accousticien et doit écouter sans relâche les boîtes noires retrouvées sur le lieu du crash pour comprendre ce qui s'est passé. S'agit-il d'une erreur du pilote, d'une défaillance technique ou bien encore d'un acte terroriste ? Autant de questions auxquelles Mathieu devra répondre dans un climat de pression immense.

Réalisé par Yann Gozlan, Boîte Noire marque la deuxième collaboration entre le cinéaste et Pierre Niney après Un homme idéal en 2015. Avec Boîte Noire, Gozlan créer une véritable enquête sur fond de paranoïa. Le long-métrage est-il inspiré d'une histoire vraie ? Non, le scénario s'inspire globalement de diverses catastrophes aériennes mais pas d'une histoire en particulier. En revanche, le film est très documenté et a notamment permis à Pierre Niney d'aller auprès d'agents du BEA pour comprendre comment fonctionne leur métier.

Synopsis - Que s'est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L'analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu'où va le mener sa quête de vérité.