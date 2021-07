SPACE JAM 2. En développement pendant des années, le film Space Jam 2 arrive enfin en salles, porté par le basketteur LeBron James accompagné pour l'occasion par les Looney Tunes de Warner.

[Mis à jour le 08 juillet 2021 à 17h32] Il en aura mis du temps à sortir ce Space Jam 2. Coincé dans une longue phase de préparation, le long-métrage était annoncé officiellement depuis 2014. Il a bien sûr fallu composer avec l'emploi du temps de LeBron James, le "King" de la NBA. Finalement tourné en 2019, Space Jam : Nouvelle ère sort le 21 juillet 2021 en France. On y découvre donc un LeBron James, comme Michael Jordan dans le premier épisode sorti en 1996, catapulté dans le monde des Looney Tunes où il va devoir disputer le match de basketball avec l'enjeu le plus important de sa vie : libérer son fils des griffes d'une intelligence artificielle malveillante.

Attendu en 2020, Space Jam : Nouvelle ère a vu sa date de sortie décalée en raison de la fermeture des salles de cinéma causée par la pandémie mondiale. C'est finalement le 21 juillet 2021 que sort le film Space Jam 2, porté par LeBron James.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, Warner Bros. France n'a pas encore révélé l'intégralité du casting voix français pour Space Jam 2 : Nouvelle ère. On sait cependant d'ores et déjà que la chanteuse Angèle prêtera sa voix à Lola Bunny. La jeune femme avait déjà joué un petit rôle dans Toy Story 4. Par ailleurs, on sait aussi que le comédien et Youtubeur Mister V, grand fan de basketball, fera une apparition vocale dans la peau du joueur Anthony Davis.

La liste des voix françaises connues à ce stade

Angèle : Lola Bunny

Lola Bunny Mister V : Anthony Davis

A l'image du premier volet de la saga Space Jam lancé autour de Michael Jordan, Nouvelle ère compte bien mobiliser de nombreuses stars autour de LeBron James. Tout d'abord, le basketteur donnera la réplique à Don Cheadle mais aussi à Sonequa Martin-Green (The Walking Dead, Stark Trek Discovery). Mais la star de la NBA accueille aussi de nombreux autres joueurs de basket dans son film. Parmi eux, citons Anthony Davis, son coéquipier chez les Los Angeles Lakers, mais aussi Damian Lillard (Portland Trail Blazers) ou encore Klay Thompson (Golden State Warriors). Deux basketteuses sont aussi présentes au casting avec Nneka Ogwumike des Los Angeles Sparks et Diana Taurasi des Phoenix Mercury. Du côté des Looney Tunes, citons également la chanteuse et comédienne Zendaya (Spider-Man Homecoming, The Greatest Showman) qui double Lola Bunny.

LeBron James : lui-même

lui-même Don Cheadle : Al G. Rhythm

Al G. Rhythm Cedric Joe : Dom James

Dom James Khris Davis : Malik

Malik Sonequa Martin-Green : Kamiyah James

Kamiyah James Ceyair J. Wright : Darius James

Darius James Xosha Roquemore : Shanice James

Shanice James Harper Leigh Alexander : Xosha James

Xosha James Anthony Davis : lui-même

lui-même Damian Lillard : lui-même

lui-même Klay Thompson : lui-même

lui-même Nneka Ogwumike : elle-même

elle-même Diana Taurasi : elle-même

elle-même Stephen Kankole : LeBron jeune

LeBron jeune Jalyn Hall : Malik jeune

Malik jeune Jeff Bergman : Bugs Bunny

Bugs Bunny Zendaya : Lola Bunny

Lola Bunny Gabriel Iglesias : Speedy Gonzales

Speedy Gonzales Eric Bauza : Daffy Duck

Daffy Duck Bob Bergen : Titi

Titi Fred Tatasciore : Taz

Synopsis - Le basketteur LeBron James aimerait que son fils Bronny suive ses traces. Sauf que l'adolescent n'est pas motivé et voudrait prendre ses propres décisions. Ensemble, ils visitent les studios Warner. Après une dispute, le père et le fils s'arrêtent à un étage étrange qui se révèle être un passage dans un monde parallèle. Le mystérieux Ali G, une intelligence artificielle, met LeBron au défi. Celui-ci doit le battre au basket pour récupérer son fils qui a été kidnappé. Comme par magie, Lebron atterrit dans le monde des Looney Tunes. Avec ses nouveaux et peu experts amis, la star de la NBA va tout tenter pour battre l'équipe de Goons de l'IA, composée des meilleurs basketteurs du monde.