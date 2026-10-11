En 2021, l'acteur français Tahar Rahim est nommé aux Golden Globes pour "Désigné coupable", drame adapté des mémoires "Les Carnets de Guantánamo" de Mohamedou Ould Slahi.

Les acteurs français aussi peuvent voir leurs talents reconnus par Hollywood et la presse étrangère. Cela a été le cas pour Tahar Rahim, nommé dans la catégorie meilleur acteur à la cérémonie des Golden Globes, en 2021. Il n'est pas récompensé, mais sa performance dans Désigné coupable, drame réalisé par Kevin Macdonald inspiré d'une histoire vraie, ne passe pas inaperçu.

Face à Jodie Foster (récompensée du Golden Globe de la meilleure actrice dans un rôle secondaire), Shailene Woodley et Benedict Cumberbatch, Tahar Rahim incarne Mohamedou Ould Slahi, ancien détenu de la prison de Guantanamo Bay, à Cuba, qui a partagé son expérience dans des mémoires, qui ont inspiré le long-métrage. A l'issue de sa sortie en 2021, Désigné coupable reçoit des critiques élogieuses, et la presse salue particulièrement les prestations de Tahar Rahim et Jodie Foster, qui incarne l'une des avocates de Slahi.

L'histoire vraie qui a inspirée Désigné coupable

Mohamedou Ould Slahi est un citoyen mauritanien qui a combattu aux côtés d'Al-Qaïda dans les années 1990, durant l'insurrection afghane. Il assure ne plus faire partie de l'organisation depuis 1992, mais se retrouve impliqué dans l'organisation matérielle des attentats du 11 septembre 2001. On l'accuse dans le détail d'avoir recruté certains des pilotes qui ont écrasé les avions sur les tours du World Trade Center. Même s'il continue de clamer son innocence, Mohamedou Ould Slahi est alors détenu au camp de Guantanamo, sans procès et illégitimement, du 4 août 2002 au 17 octobre 2016. Il écrit en 2005 son histoire dans un manuscrit, qui ne sera déclassifié qu'en 2012 avant d'être publié en janvier 2015, sous le titre Guantanamo Diary.

Comme on peut le voir dans le film, il dit y avoir subi des traitements dégradants et de la torture. Sa libération est d'abord ordonné une première fois le 22 mars 2010, car aucune charge n'a pu être retenue contr elui. Mais ce n'est qu'après un procès en appel qu'il est finalement libéré, au bout de 14 ans de détention.

Synopsis - Peu après les attentats du 11 septembre 2001, le Mauritanien Mohamedou Ould Slahi est " livré " aux États-Unis par son pays. Sans même avoir été inculpé et sans procès, il est envoyé dans le camp de détention de Guantanamo Bay à Cuba où il vit un cauchemar. Il ne cesse de clamer son innocence et demande l'aide de deux avocates, Nancy Hollander et son associé Teri Duncan. Les deux femmes lui demandent d'écrire son témoignage car c'est plus simple pour lui comme il est dangereux de parler en présence des caméras de surveillance. Elles se heurtent à l'Etat américain qui vont tout faire pour rendre impossible leur travail de défense...