DE SON VIVANT FILM. Sur le tournage du film De son vivant, en salles le 24 novembre 2021, Catherine Deneuve a été victime d'un AVC. Elle a heureusement pu être rapidement prise en charge.

[Mis à jour le 24 novembre 2021 à 9h30] En salles le 24 novembre 2021, De son vivant suit un homme (Benoît Magimel) condamné par la maladie, qui se fait accompagner dans la mort par sa mère (Catherine Deneuve). Deux ans plus tôt, sur le tournage du film, c'est pourtant l'actrice césarisée qui a dû se faire hospitaliser : Catherine Deneuve a été victime d'un AVC de type ischémique en novembre 2019, alors que les caméras d'Emmanuelle Bercot tournaient à l'hôpital de Garges-lès-Gonnesse.

Heureusement, l'actrice de 78 ans a pu être rapidement prise en charge. Hospitalisée pendant dix jours, Catherine Deneuve a ensuite suivi une convalescence de plusieurs mois. Ses proches se veulent alors rassurant sur l'état de santé de la comédienne qui joue l'un des premiers rôles dans De son vivant. Le 16 novembre 2021, sur le plateau de Quotidien, Catherine Deneuve s'est remémoré l'incident comme "un truc violent. J'ai eu une chance formidable parce que c'était violent, rapide et court. Ça a été un truc quand même finalement assez léger, avec des conséquences pénibles, mais assez léger." Elle a pu reprendre le tournage du film d'Emmanuelle Bercot en juillet 2020.

Faut-il voir De son vivant ? L'avis des critiques

De son vivant divise les critiques de cinéma. La plupart des médias se sont dits "bouleversés" (Elle) par le "mélodrame déchirant" (La voix du Nord) d'Emmanuelle Bercot. "Véritable tsunami émotionnel" pour Télé 7 Jours, "vibrant, poignant" pour Télé 2 semaines, "mélo poignant" pour Voici, les amateurs d'émotion devraient être subjugués par cette propositionde cinéma. Les performances d'acteur de Catherine Deneuve et Benoît magimel a globalement séduit la presse, CNews les jugeant "magnifiques de courage et d'abnégation, d'humilité et de dignité face à leurs personnages respectifs", quand Télé Loisirs estime qu'il s'agit là de "l'un des plus beaux rôles" de Benoît Magimel. Certains critiques se montrent toutefois plus déçus, comme Le Figaro qui estime que la réalisatrice n'a pas "réussi à transcender le sujet" de la fin de vie, quand Le Monde déplore le "mélo assumé" du film.

Synopsis - Benjamin, professeur d'art dramatique, est condamné trop jeune par un cancer en phase terminale. Sa mère doit accepter le destin de son fils et l'accompagner dans l'acception de la mort. Une année, quatre saisons, pour " danser " avec la maladie, l'apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.