Sorti au cinéma le 22 octobre, "Kaamelott - deuxième volet (partie 1)" voit le retour de visages connus, sauf celui de Franck Pitiot.

Suite directe du film sorti en 2021, Kaamelott - deuxième volet (partie 1) est l'événement cinéma du 22 octobre 2025. Toujours réalisé (et écrit, composé, joué...) par Alexandre Astier, ce second épisode cinématographique voit un roi Arthur déprimé, qui refuse de prendre ses responsabilités de gouvernant et de tuer Lancelot... Jusqu'à ce que les dieux manifestent leur colère ! Résigné, il participe à la création de la nouvelle Table Ronde et envoie des chevaliers vétérans ou novices dans des quêtes aux quatre coins du monde.

Des visages familiers reviennent au casting de ce second Kaamelott, comme Audrey Fleurot, Lionnel Astier, Anne Girouard ou Jean-Christophe Hembert. En revanche, Franck Pitiot, interprète de l'iconique Perceval, "n'a pas souhaité" participer à l'aventure de cet épisode ni de la seconde partie qui sortira en novembre. Dans les colonnes de Télé 7 Jours, Alexandre Astier assurait avoir "d'abord été attristé" et que ce "n'est pas quelque chose [qu'il] aurait initié de [lui]-même". " Face à son refus, j'ai dû faire un travail de réécriture. J'ai profité de la contrainte et, finalement, l'histoire se goupille plutôt pas mal. Maintenant que j'ai vécu ces huit mois de tournage sans lui, je n'y pense plus beaucoup."

Si Franck Pitiot est physiquement absent, l'ombre de Perceval continue de planer sur le royaume de Logres. Attention, la suite contient de légers spoilers sur le film. Le personnage, parti seul à la recherche du Graal, est régulièrement évoqué en présence de Karadoc, son fidèle ami avec qui il est en froid. A deux reprises également, on peut entendre sa voix à travers des lettres envoyées au gérant de la taverne et au roi Arthur. L'occasion de se délecter une nouvelle fois de son absurdité et de ses commentaires décalés. Des apparitions fugaces, mais qui rappellent que Perceval incarne une partie majeure de la comédie de Kaamelott. A voir désormais s'il sera présent pour un troisième volet, dont la date de sortie n'a pas encore été communiquée. Avant cela, les fans peuvent découvrir le début du second volet en salles. La seconde partie sortira le 11 novembre 2026.

Franck Pitiot dévoile enfin les raisons de son absence

Après plusieurs semaines de silence, l'acteur Franck Pitiot a expliqué les raisons de son absence à Geek Magazine : "Je lis le manuscrit... Et là j'ai rappelé Alex et je lui ai dit que je ne me retrouvais pas dedans, que je ne pouvais pas faire semblant. Je joue pour m'amuser, et je ne peux pas jouer un personnage que je ne ressens pas. J'ai donc dit non à Alexandre Astier. Je parle de mon personnage, pas du scénario."

Que les fans de Kaamelott se rassurent donc : "Ce n'est pas un règlement de compte entre Alexandre et moi. C'est juste un différent artistique sur un personnage. Donc je dis aux fans de laisser faire Mr Astier. Je suis content que mon personnage continue de vivre sans moi, c'est peut-être mon plus beau rôle." Franck Pitiot ne ferme pas non plus la porte à un retour de Perceval dans le troisième volet de la franchise.

Synopsis - Les Dieux sont en colère contre Arthur ! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte. Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent. Suite de la série Kaamelott et du film Kaamelott - Premier volet.