Kaamelott 2 : ce que l'on sait déjà sur la suite du premier volet

KAAMELOTT 2. On le sait, Kaamelott doit s'achever avec une trilogie de films au cinéma. Avec la sortie de Kaamelott, premier volet en salles cette semaine, difficile de ne pas penser à la suite Kaamelott 2 !

Il en a fallu du temps pour que les fans puissent enfin voir Kaamelott, le film ! Après onze ans d'attente - presque douze ! - le long-métrage tant espéré est enfin arrivé dans les salles françaises. Alexandre Astier, créateur de la saga et réalisateur du film, n'a pas caché son envie de produire une trilogie pour achever Kaamelott. Et, comme son nom l'indique, Kaamelott premier volet doit avoir une suite. Alors que sait-on déjà sur ce film ? Pour l'instant, très peu de choses, ne nous mentons pas. Mais, Alexandre Astier a d'ores et déjà laissé filtrer quelques informations au sujet de la suite, Kaamelott deuxième volet ou KV2, si l'on peut dire.

On sait par exemple qu'une suite sera mise en chantier uniquement si le premier film a suffisamment de succès ! Comme le dit si bien Alexandre Astier dans une interview pour Le Point Pop, "si jamais ce film ne marche pas, ça sera juste le signal que les gens ne veulent plus de Kaamelott et je ne vois pas pourquoi je me forcerais à les écrire autrement. Ça serait la fin, c'est tout. Cela voudrait dire aussi que les gens sont contents avec le patrimoine de Kaamelott existant et qu'il faut s'arrêter là. Je ne raconterai la suite que si on m'écoute." Le message est passé : il faut aller voir le film en masse si l'on veut voir la suite.

Kaamelott 2 n'est pas encore écrit

Dans cette même interview, Astier précise par ailleurs que les fans n'auront pas à attendre dix années de plus pour découvrir Kaamelott 2 car "si je ne suis pas mobilisé par une autre grosse aventure en série à laquelle je tiens, KV2 n'aura pas à attendre aussi longtemps que le premier". Voilà une excellente nouvelle ! On sait cependant que Kaamelott, deuxième volet n'est pas encore écrit. Alexandre Astier attend en effet d'avoir le feu vert avant d'écrire en bonne et due forme son film. Il en parlait le 19 juillet 2021 au micro de France Inter : "J'ai envie d'écrire le second mais si on me dit que personne n'en veut, je ne vais pas l'écrire !"

Une scène post-générique qui en dit long

Toujours est-il que c'est Kaamelott, premier volet qui nous donne le plus d'informations concrètes au sujet de Kaamelott 2. Et pour cause, la fin du film dessine déjà les contours de ce qui pourrait être une suite. Nous mettrons à jour cet article régulièrement avec nos théories et celles des fans dans les prochains jours. Pour l'heure, concentrons-nous d'abord sur la scène post-générique du film. Attention spoiler de la scène post-générique de Kaamelott, premier volet dans la suite de ce paragraphe. La scène post-générique de Kaamelott nous permet de découvrir un homme rampant à terre. Il s'agit de nul autre que de Méléagant, le sombre conseiller de Lancelot. Cet homme, qui prétend être en lien direct avec les dieux, poussait Lancelot à assassiner le Roi Arthur dans la saison 5. On imagine bien qu'il "ne revient pas pour trier des lentilles" comme dirait l'affiche du film ! Toujours est-il que Méléagant pourrait revenir auprès de Lancelot dans Kaamelott, deuxième volet, ce qui ne nous dit rien qui vaille pour le Roi Arthur et ses troupes ! La suite au prochain épisode cependant...