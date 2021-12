SPIDER-MAN. Tom Holland est de retour pour un troisième film très attendu des fans de Spider-Man. Mais comment éviter les spoilers avant de découvrir No Way Home ce mercredi 15 décembre 2021 ?

[Mis à jour le 14 décembre 2021 à 15h31] L'homme-araignée tisse de nouveau sa toile au cinéma ce 14 décembre 2021. Tom Holland reprend son rôle dans le troisième volet de la franchise, Spider-Man : No Way Home. Très attendu des fans de comics, qui espèrent voir un retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans la peau de Peter Parker pour affronter les anciens méchants de la franchise. Le retour des deux premiers interprètes du super-héros a toujours été démenti par les acteurs, mais les fans qui veulent découvrir le fin mot de cette histoire par eux même vont très certainement devoir s'éloigner des réseaux sociaux quelque temps.

Spider-Man : No Way Home est un film débattu sur les réseaux sociaux avant même sa sortie, à coup de théories sur le multivers et des implications que ça peut avoir sur les précédentes franchises. Mais heureusement, quelques solutions s'offrent à ceux qui souhaitent éviter de découvrir les éléments de l'intrigue du troisième film mettant en scène Tom Holland sur les réseaux sociaux. Pour éviter les spoilers, vous pouvez d'abord vous déconnecter d'Internet et des réseaux sociaux. Si ce n'est pas possible, sachez qu'on peut masquer des mots-clés sur Twitter : il suffit de se rendre dans Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Masquer et bloquer. Vous pouvez alors masquer les mots "SpiderMan", "SpiderMan No Way Home" et leurs hashtags associés. Des plugins existent également pour "censurer" les tweets qui contiennent certains hashtags, comme Twivo, Larry Filter ou Spoiler Shield.

Tobey Maguire et Andrew Garfield seront-ils dans le prochain Spider-Man ?

C'est l'une des grandes spéculations des fans de Spider-Man : les anciens interprètes de l'homme-araignée, Tobey Maguire et Andrew Garfield, feront-ils une apparition dans No Way Home ? Les deux acteurs ont répété à longueur d'interviews que non, ils ne seront pas dans le blockbuster Sony. Mais le prochain film avec Tom Holland dans le rôle-titre explore le multivers et dévoile des méchants iconiques des deux premières franchises, ce qui fait que les fans ont de gros doutes sur ces affirmations. Les apparitions de Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient être les grosses surprises du film, bien qu'ils ne sont pas visibles dans les deux bandes-annonces dévoilées par Sony Pictures. Sur la seconde, mise en ligne dans la nuit du 16 au 17 novembre 2021, certains internautes attentifs ont l'impression que les méchants se battent contre des personnages effacés au montage du trailer, quand d'autres espèrent que le Peter Parker version Andrew Garfield sauvera MJ de sa chute, ce qui lui permettrait d'obtenir la rédemption pour ne pas avoir réussi à sauver Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man : Le destin d'un héros (2014).

Après avoir fuité sur les réseaux sociaux, la première bande-annonce de Spider-Man : No Way Home a été mise en ligne le 24 août 2021 par Sony Pictures. Après les événements de Far From Home, on retrouve l'homme-araignée, toujours incarné par Tom Holland, dans ce nouveau film de la trilogie Marvel qui plonge le super-héros dans le multivers. Ci-dessous, la première bande-annonce de Spider-Man : No Way Home.

Un mois avant la sortie de Spider-Man : No Way Home, une nouvelle bande-annone a été dévoilée. Ces nouvelles images étaient l'occasion de découvrir pour la première fois l'arrivée du Bouffon Vert, du Lézard, de l'Homme-Sable et d'Electro.

Synopsis - Dans le précédent épisode de Spider-Man, Mysterio a dévoilé la véritable identité de Spider-Man : tout le quartier de Peter Parker sait désormais que c'est lui qui se cache sous le costume de l'homme-araignée. Tiraillé entre sa vie personnelle et ses responsabilités de super-héros, Peter demande une faveur particulière à Doctor Strange : faire oublier au monde qu'il est Spider-Man. Cette décision entraînera cependant de lourdes conséquences sur la chronologie de l'univers et ses événements.