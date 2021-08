SPIDER-MAN 3. Après avoir fuité, la première bande-annonce officielle de Spider-Man : No Way Home a été mise en ligne. Peter Parker joue avec le temps et se frotte à Doctor Strange et Docteur Octopus.

Après avoir fuité sur les réseaux sociaux, la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home a été mise en ligne ce mardi 24 août 2021 par Sony Pictures. Après les événements de Far From Home, on retrouve l'homme-araignée, toujours incarné par Tom Holland, dans ce nouveau film de la trilogie Marvel qui plonge le super-héros dans le multivers. Le long-métrage très attendu par les fans des studios est attendu dans les salles de cinéma pour le 15 décembre 2021. Si cette première vidéo ne révèle pas les apparitions de Tobey Maguire ou Andrew Garfield dans leurs propres versions du super-héros, comme l'espèrent des fans depuis plusieurs mois, elle dévoile l'apparition de plusieurs personnages de l'écurie Marvel : Doctor Strange tout d'abord, directement lié à l'intrigue, mais aussi Docteur Octopus. Toujours incarné par Alfred Molina, le méchant du second film Spider-Man avec Tobey Maguire sorti en 2004 est de retour pour affronter le Peter Parker joué par Tom Holland. De quoi préfigurer des échos entre les différents épisodes de l'univers cinématographique de Spider-Man. Voir la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home Synopsis - Dans le précédent épisode de Spider-Man, Mysterio a dévoilé la véritable identité de Spider-Man : tout le quartier de Peter Parker sait désormais que c'est lui qui se cache sous le costume de l'homme-araignée. Tiraillé entre sa vie personnelle et ses responsabilités de super-héros, Peter demande une faveur particulière à Doctor Strange : faire oublier au monde qu'il est Spider-Man. Cette décision entraînera cependant de lourdes conséquences sur la chronologie de l'univers et ses événements.