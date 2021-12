SPIDERMAN. Avant la sortie de Spider-Man : No Way Home, des rumeurs annonçaient Tobey Maguire et Andrew Garfield au casting face aux anciens méchants. Sont-ils vraiment dans le film avec Tom Holland ? Spoilers.

[Mis à jour le 15 décembre 2021 à 16h56] Spider-Man : No Way Home a fait l'objet de nombreuses spéculations avant même sa sortie en salles. Ce mercredi 15 décembre 2021, les fans peuvent découvrir les nouvelles aventures de Peter Parker avec Tom Holland dans le rôle-titre. Pour faire oublier qu'il est l'Homme-Araignée, le protagoniste demande à Doctor Strange de faire oublier les souvenirs de son identité au monde entier, à quelques exceptions. Mais le sort ne se déroulera pas comme prévu et ouvre des portes vers les univers alternatifs.

Comme on a pu le découvrir dans les bandes-annonces de Spider-Man : No Way Home, plusieurs méchants des précédentes franchises seront de la partie, comme le Bouffon Vert, Docteur Octopus, Sandman ou encore Electro. Il n'en fallait pas plus pour que les fans imaginent que les anciennes incarnations de Spider-Man, à savoir Tobey Maguire et Andrew Garfield, ne fassent partie du film. Certains sont même allés jusqu'à analyser des bandes-annonces du film, qui montreraient notamment le Lézard se faire frapper par... rien, ce qui suggérerait que certains éléments ont été effacés au montage. Attention, le paragraphe suivant contient des spoilers sur Spider-Man : No Way Home.

Ne lisez pas la suite si vous voulez garder la surprise sur Spider-Man No Way Home. Le casting du film a toujours refusé de répondre ou démenti quand il était interrogé sur la présence ou non d'Andrew Garfield et Tobey Maguire au casting. Les fans auront toutefois la bonne surprise de retrouver l'acteur de la franchise de Sam Raimi, mais aussi celui de The Amazing Spider-Man au casting de Spider-Man No Way Home. Les deux anciennes incarnations de Peter Parker sont présentes pour prêter main forte au personnage de Tom Holland pour battre les bad guys des anciens films. On ne vous en révélera toutefois pas plus sur l'intrigue et leur importance dans le blockbuster.

Y a-t-il des scènes post-génériques à la fin de Spider-Man : No Way Home ? Spoilers

Si Spider-Man : No Way Home est un film Sony Pictures, il s'inscrit dans la continuité des blockbusters Marvel. Le film se conclut donc comme il est coutume par deux scènes post-génériques. La première est diffusée à la fin du défilement des noms des acteurs au casting. Pour la seconde, il faut attendre la toute fin du générique pour la découvrir. Restez donc bien jusqu'au bout, puisque la deuxième scène post-générique est celle qui promet de ravir le plus les fans de l'univers Marvel. Attention, la suite de cet article révèle le contenu des scènes post-génériques de Spider-Man : No Way Home.

La première scène post-générique de Spider-Man : No Way Home prend place après la scène post-générique de Venom 2. Il met en scène Eddie Brock, dans la peau de Venom, qui vient d'un autre univers et qui a été happé comme les autres méchants du film. Rapidement, le personnage joué par Tom Hardy revient dans son univers, mais laisse par erreur un morceau du symbiote Venom sur le comptoir du bar où il est attablé. On peut alors comprendre que Venom sera certainement le grand méchant du prochain film Spider-Man, mais qu'il pourrait être joué par un autre acteur que Tom Hardy.

La seconde scène post-générique n'en est pas vraiment une, puisqu'il s'agit en réalité d'une bande-annonce. Le premier trailer de Doctor Strange 2 : The Multiverse of Madness est dévoilé à la toute fin de Spider-Man : No Way Home. L'occasion de découvrir le sorcier du MCU face au multivers. Dans sa quête, il sera aidé de Wanda et se retrouvera même à affronter une version diabolique de lui-même. Les sériephiles l'auront d'ailleurs probablement déjà découverte s'ils ont visionné la série What if...?, sortie sur Disney+.

Quels méchants dans Spider-Man : No Way Home ?

Comme on a pu le découvrir dans les bandes-annonces, Peter Parker va affronter des méchants issus des anciennes franchises de Spider-Man dans No Way Home. Le héros incarné par Tom Holland va donc découvrir les bad guys suivant : Docteur Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), Le Lézard, Sand-Man ou encore Le Bouffon Vert. Pour ce dernier, qui a été joué par le passé par Willem Dafoe puis Dane Dehaan, il semblerait que ça soit l'acteur de la franchise avec Tobey Maguire qui soit de retour, à en croire IMDB.

Où se situe Spider-Man : No Way Home dans le MCU ?

Avec les nombreux films et séries qui peuplent désormais le MCU, difficile de se situer dans la chronologie Marvel. Rappelons toutefois que Spider-Man : No Way Home se situe juste après la fin du second volet des aventures de Tom Holland, Spider-Man : Far From Home. Dans la scène post-générique de celui-ci, le méchant Mysterio (Jake Gyllenhaal) révélait la véritable identité de l'Homme-Araignée. No Way Home se situe donc directement après ces événements, mais aussi plusieurs mois après Avengers : Engame.

Voir la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home

Après avoir fuité sur les réseaux sociaux, la première bande-annonce de Spider-Man : No Way Home a été mise en ligne le 24 août 2021 par Sony Pictures. Après les événements de Far From Home, on retrouve l'homme-araignée, toujours incarné par Tom Holland, dans ce nouveau film de la trilogie Marvel qui plonge le super-héros dans le multivers. Ci-dessous, la première bande-annonce de Spider-Man : No Way Home.

Un mois avant la sortie de Spider-Man : No Way Home, une nouvelle bande-annone a été dévoilée. Ces nouvelles images étaient l'occasion de découvrir pour la première fois l'arrivée du Bouffon Vert, du Lézard, de l'Homme-Sable et d'Electro.

Synopsis - Dans le précédent épisode de Spider-Man, Mysterio a dévoilé la véritable identité de Spider-Man : tout le quartier de Peter Parker sait désormais que c'est lui qui se cache sous le costume de l'homme-araignée. Tiraillé entre sa vie personnelle et ses responsabilités de super-héros, Peter demande une faveur particulière à Doctor Strange : faire oublier au monde qu'il est Spider-Man. Cette décision entraînera cependant de lourdes conséquences sur la chronologie de l'univers et ses événements.