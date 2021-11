SPIDER-MAN 3. Le troisième film des aventures de Tom Holland dans le rôle de Spider-Man alias Peter Parker s'offre une nouvelle bande-annonce qui dévoile le multivers. Découvrez les nouvelles images de Spider-Man No Way Home.

[Mis à jour le 17 novembre 2021 à 10h37] A un mois de la sortie du film dans les salles obscures, Spider-Man : No Way Home dévoile une nouvelle bande-annonce. Très attendu, le long-métrage de Jon Watts (qui avait déjà réalisé Homecoming et Far From Home) promet de chambouler l'univers de Peter Parker. Comme on l'avait déjà vu dans une précédente bande-annonce, un sort de Doctor Strange tourne mal et ouvre le multivers, ce qui permet à certains anciens bad guys des précédents films Spider-Man (le Docteur Octopus, Electro et le Bouffon Vert pour ne citer qu'eux) de venir voir le Spider-Man de Tom Holland pour des scènes d'action qui promettent d'être dantesques. Spider-Man No Way Home est prévu pour une sortie le 15 décembre 2021 et devrait être un des gros succès de la période de Noël au cinéma.

Cette nouvelle bande-annonce est l'occasion pour Sony et Marvel Studios de montrer pour la première fois en images l'arrivée du Bouffon Vert, du Lézard, de l'Homme-Sable et d'Electro dans Spider-Man No Way Home. Tout comme dans le trailer précédent, le Docteur Octopus semble avoir le rôle le plus important, avec plusieurs scènes différentes face à Peter Parker. Jamie Foxx apparaît dans une séquence d'action où il semble être accompagné de l'Homme Sable (apparu dans la trilogie de Sam Raimi) mais aussi du Lézard (déjà vu dans Amazing Spider-Man). Le Bouffon Vert, quant à lui, ne révèle pas son visage mais il semble bel et bien avoir la voix de Willem Dafoe si l'on en croit le précédent trailer et les crédits de la page IMDB du film.

Voilà qui fait donc cinq bad guys à affronter pour le Spider-Man de Tom Holland. On a du mal à imaginer que No Way Home ne pousse pas jusqu'à six pour enfin créer le groupe des infâmes "Sinister Six" des comics. Reste à savoir qui pourrait rejoindre cette équipée. A l'heure qu'il est, le Vautour de Michael Keaton, pourtant apparu dans Homecoming, n'a pas été annoncé au casting. De même, Venom pourrait être une belle surprise suite aux révélation de Let There Be Carnage.

Concernant le Bouffon Vert, il semble ici avoir deux costumes bien distincts. Le premier n'est autre que celui de Willem Dafoe dans Spider-Man version 2002 par Sam Raimi. Le second apparaît dans une séquence nocturne et, cette fois, le Bouffon Vert ne porte pas de casque mais une capuche et des lunettes noires. Pourrait-il s'agir de Dane DeHaan, le Bouffon Vert apparu dans Amazing Spider-Man 2 ? Ou bien est-ce une toute autre version ? Une chose est sûre, Spider-Man No Way Home a encore des révélations à nous faire semble-t-il.

Tobey Maguire et Andrew Garfield seront-ils dans le prochain Spider-Man ?

C'est l'une des grandes spéculations des fans de Spider-Man : les anciens interprètes de l'homme-araignée, Tobey Maguire et Andrew Garfield, feront-ils une apparition dans No Way Home ? Les deux acteurs ont répété à longueur d'interviews que non, ils ne seront pas dans le blockbuster Sony. Mais le prochain film avec Tom Holland dans le rôle-titre explore le multivers et dévoile des méchants iconiques des deux premières franchises, ce qui fait que les fans ont de gros doutes sur ces affirmations. Les apparitions de Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient être les grosses surprises du film, bien qu'ils ne sont pas visibles dans les deux bandes-annonces dévoilées par Sony Pictures. Sur la seconde, mise en ligne dans la nuit du 16 au 17 novembre 2021, certains internautes attentifs ont l'impression que les méchants se battent contre des personnages effacés au montage du trailer, quand d'autres espèrent que le Peter Parker version Andrew Garfield sauvera MJ de sa chute, ce qui lui permettrait d'obtenir la rédemption pour ne pas avoir réussi à sauver Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man : Le destin d'un héros (2014).

Après avoir fuité sur les réseaux sociaux, la première bande-annonce de Spider-Man : No Way Home a été mise en ligne le 24 août 2021 par Sony Pictures. Après les événements de Far From Home, on retrouve l'homme-araignée, toujours incarné par Tom Holland, dans ce nouveau film de la trilogie Marvel qui plonge le super-héros dans le multivers. Ci-dessous, la première bande-annonce de Spider-Man : No Way Home.

Synopsis - Dans le précédent épisode de Spider-Man, Mysterio a dévoilé la véritable identité de Spider-Man : tout le quartier de Peter Parker sait désormais que c'est lui qui se cache sous le costume de l'homme-araignée. Tiraillé entre sa vie personnelle et ses responsabilités de super-héros, Peter demande une faveur particulière à Doctor Strange : faire oublier au monde qu'il est Spider-Man. Cette décision entraînera cependant de lourdes conséquences sur la chronologie de l'univers et ses événements.