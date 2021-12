SPIDER-MAN. Peter Parker (Tom Holland) subit les conséquences du multivers dans Spider-Man : No Way Home. Au point que les internautes se demandent si Tobey Maguire et Andrew Garfield feront une apparition. Ce que l'on sait avant la sortie du film, sans spoiler.

[Mis à jour le 15 décembre 2021 à 11h06] Avant même sa sortie ce mercredi 15 décembre 2021, Spider-Man : No Way Home a réussi à créer l'attente chez les fans. En voulant faire oublier au monde entier qu'il est l'Homme-Araignée, Peter Parker (Tom Holland) crée par mégarde un multivers. Selon les bandes-annonces, plusieurs méchants des précédentes franchises seront de la partie, comme le Bouffon Vert, Docteur Octopus, Sandman ou encore Electro. Il n'en fallait pas plus pour que les fans imaginent que les anciennes incarnations de Spider-Man, à savoir Tobey Maguire et Andrew Garfield, ne fassent partie du film. Certains sont même allés jusqu'à analyser des bandes-annonces du film, qui montreraient notamment le Lézard se faire frapper par... rien, ce qui suggérerait que certains éléments ont été effacés au montage.

Le casting de Spider-Man : No Way Home, lui, dément formellement et reste très mystérieux à ce sujet. Dans une interview sur le plateau de Jimmy Kimmel, les acteurs ont choisi de répondre uniquement par des plaisanteries, se gardant bien de dire si Tobey Maguire et Andrew Garfield sont présents ou non dans ce troisième épisode de l'Homme-Araignée version Tom Holland. "Être dans un film de super-héros implique de grandes responsabilités contractuelles", s'est ainsi amusé Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) pour ne pas répondre aux questions de Jimmy Kimmel. De leur côté, Tobey Maguire et Andrew Garfield ont démenti leur présence dans le film. Andrew Garfield a affirmé en septembre dernier auprès de Variety qu'il "n'était pas au courant" s'il était inclus ou non dans le projet. Il faudra que les spectateurs aillent voir Spider-Man : No Way Home au cinéma pour vérifier s'il ne s'agissait que de fausses rumeurs, ou si les acteurs ont bien joué la stratégie de l'interview.

Y a-t-il des scènes post-génériques à la fin de Spider-Man : No Way Home ?

Si Spider-Man : No Way Home est un film Sony Pictures, il s'inscrit dans la continuité des blockbusters Marvel. Le film se conclut donc comme il est coutume par deux scènes post-génériques. La première est diffusée à la fin du défilement des noms des acteurs au casting. Pour la seconde, il faut attendre la toute fin du générique pour la découvrir. Restez donc bien jusqu'au bout, puisque la deuxième scène post-générique est celle qui promet de ravir le plus les fans de l'univers Marvel. On ne vous dévoilera toutefois pas encore le contenu de ces deux scènes, afin de préserver la surprise.

Quels méchants dans Spider-Man : No Way Home ?

Comme on a pu le découvrir dans les bandes-annonces, Peter Parker va affronter des méchants issus des anciennes franchises de Spider-Man dans No Way Home. Le héros incarné par Tom Holland va donc découvrir les bad guys suivant : Docteur Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), Le Lézard, Sand-Man ou encore Le Bouffon Vert. Pour ce dernier, qui a été joué par le passé par Willem Dafoe puis Dane Dehaan, il semblerait que ça soit l'acteur de la franchise avec Tobey Maguire qui soit de retour, à en croire IMDB.

Où se situe Spider-Man : No Way Home dans le MCU ?

Avec les nombreux films et séries qui peuplent désormais le MCU, difficile de se situer dans la chronologie Marvel. Rappelons toutefois que Spider-Man : No Way Home se situe juste après la fin du second volet des aventures de Tom Holland, Spider-Man : Far From Home. Dans la scène post-générique de celui-ci, le méchant Mysterio (Jake Gyllenhaal) révélait la véritable identité de l'Homme-Araignée. No Way Home se situe donc directement après ces événements, mais aussi plusieurs moi après Avengers : Engame.

Spider-Man : No Way Home est un film débattu sur les réseaux sociaux avant même sa sortie, à coup de théories sur le multivers et des implications que ça peut avoir sur les précédentes franchises. Mais heureusement, quelques solutions s'offrent à ceux qui souhaitent éviter de découvrir les éléments de l'intrigue du troisième film mettant en scène Tom Holland sur les réseaux sociaux. Pour éviter les spoilers, vous pouvez d'abord vous déconnecter d'Internet et des réseaux sociaux. Si ce n'est pas possible, sachez qu'on peut masquer des mots-clés sur Twitter : il suffit de se rendre dans Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité > Masquer et bloquer. Vous pouvez alors masquer les mots "SpiderMan", "SpiderMan No Way Home" et leurs hashtags associés. Des plugins existent également pour "censurer" les tweets qui contiennent certains hashtags, comme Twivo, Larry Filter ou Spoiler Shield.

Synopsis - Dans le précédent épisode de Spider-Man, Mysterio a dévoilé la véritable identité de Spider-Man : tout le quartier de Peter Parker sait désormais que c'est lui qui se cache sous le costume de l'homme-araignée. Tiraillé entre sa vie personnelle et ses responsabilités de super-héros, Peter demande une faveur particulière à Doctor Strange : faire oublier au monde qu'il est Spider-Man. Cette décision entraînera cependant de lourdes conséquences sur la chronologie de l'univers et ses événements.

Après avoir fuité sur les réseaux sociaux, la première bande-annonce de Spider-Man : No Way Home a été mise en ligne le 24 août 2021 par Sony Pictures. Après les événements de Far From Home, on retrouve l'homme-araignée, toujours incarné par Tom Holland, dans ce nouveau film de la trilogie Marvel qui plonge le super-héros dans le multivers. Ci-dessous, la première bande-annonce de Spider-Man : No Way Home.

Un mois avant la sortie de Spider-Man : No Way Home, une nouvelle bande-annone a été dévoilée. Ces nouvelles images étaient l'occasion de découvrir pour la première fois l'arrivée du Bouffon Vert, du Lézard, de l'Homme-Sable et d'Electro.

C'est l'une des grandes spéculations des fans de Spider-Man : les anciens interprètes de l'homme-araignée, Tobey Maguire et Andrew Garfield, font-ils une apparition dans No Way Home ? Les deux acteurs ont répété à longueur d'interviews que non, ils ne seront pas dans le blockbuster Sony. Mais le prochain film avec Tom Holland dans le rôle-titre explore le multivers et dévoile des méchants iconiques des deux premières franchises, ce qui fait que les fans ont de gros doutes sur ces affirmations.

Les apparitions de Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient être les grosses surprises du film, bien qu'ils ne sont pas visibles dans les deux bandes-annonces dévoilées par Sony Pictures. Sur la version brésilienne de la seconde, mise en ligne dans la nuit du 16 au 17 novembre 2021, certains internautes attentifs ont l'impression que les méchants se battent contre des personnages effacés au montage du trailer, quand d'autres espèrent que le Peter Parker version Andrew Garfield sauvera MJ de sa chute, ce qui lui permettrait d'obtenir la rédemption pour ne pas avoir réussi à sauver Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man : Le destin d'un héros (2014).