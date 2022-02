ILLUSIONS PERDUES FILM. Illusions perdues est l'adaptation du roman d'Honoré de Balzac. Sorti le 20 octobre 2021, il est nommé à 15 reprises aux César 2022.

[Mis à jour le 25 février 2022 à 20h00] Illusions perdues fait la course en tête des César 2022. Le film réalisé par Xavier Giannoli est nommé à 15 reprises (Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur actrices dans un second rôle, meilleurs espoirs...). Si cela ne lui assure pas de rafler tous les prix lors de la soirée de remises de prix, il fait assurémment figure de favori. Illusions perdues est l'adaptation du roman du même nom d'Honoré de Balzac. Le public y suit l'ascension et la chute de Lucien, aspirant poète qui découvre les coulisses du monde artisitque parisien.

Xavier Giannoli s'est entouré d'un casting de choix pour Illusions perdues. Benjamin Voisin (Eté 85) incarne le protagoniste, et donne la réplique à Vincent Lacoste, Cécile de France, Xavier Dolan, Jeanne Balibar ou encore Gérard Depardieu. Si vous avez raté ce drame lors de sa sortie en salles, le 20 octobre 2021, il faudra encore patienter un peu pour le découvrir puisque le film n'est pas encore sorti ni en VOD ni en streaming. Notons toutefois que quelques cinémas le proposent encore à l'affiche, notamment à Paris.

Synopsis - France, XIXe siècle. Lucien désire devenir un grand poète et quitte l'imprimerie familiale pour rejoindre Paris. Il y est aidé par une protectrice des arts et va découvrir les coulisses du monde artistique parisien, où règnent le profit et l'hypocrisie.

Après Marc Dugain qui réalisait le en septembre 2021 Eugénie Grandet, c'est au tour de Xavier Giannoli de proposer son adaptation d'une œuvre phare d'Honoré de Balzac. Illusions perdues remet au goût du jour la prose du célèbre romancier du XIXe siècle en la transposant sur grand écran. Et les critiques sont unanimes : c'est une réussite. "Un grand film" selon La Croix, "une éblouissante fresque moderne" pour Le Parisien, "un film passionnant" d'après Première, les qualificatifs ne manquent pas pour qualifier la proposition de cinéma de Giannoli.

Porté par un casting cinq étoiles (Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Gérard Depardieu, Jeanne Balibar pour ne citer qu'eux), le film Illusions perdues critique le capitalisme cynique qui régit notre société et les faux-semblants du monde de la presse dans lequel un jeune poète inconnu espère se faire un nom. Le Monde loue d'ailleurs la distribution d'acteurs qui "se livrent à de prodigieuses joutes verbales, dans un plaisir de jeu communicatif". La mise en scène "brillantissime" pour La Croix, "élégante, sensuelle et virevolante" pour le JDD, "impressionnante de maîtrise" pour Première, n'est pas en reste, puisqu'elle est unanimement saluée par les critiques.