VENOM LET THERE BE CARNAGE. Si la critique n'a visiblement pas apprécié Venom 2, le film contient tout de même une scène post-générique qui change beaucoup de choses à l'avenir du personnage. Explications avec spoilers.

[Mis à jour le 20 octobre 2021 à 15h25] C'est une habitude qui concerne de plus en plus de films de super-héros. Les fameuses "post-credit scenes" ou scène post-générique dans la langue de Molière se multiplient à Hollywood et tout particulièrement dans les films de super-héros, à tel point que les spectateurs les attendent désormais presque systématiquement. Mais y a-t-il une scène post-générique dans Venom 2 ? La réponse est oui, il y a bien une scène de quelques secondes au milieu du générique de Venom : Let There Be Carnage. Sans rien en spoiler, on peut vous annoncer que cette scène a un impact important sur la suite. Pour info, ne restez pas jusqu'à la toute fin du générique, il n'y a rien d'autre d'intéressant après cette scène.

Attention, les deux prochains paragraphes contiennent des spoilers sur la scène post-générique de Venom 2. Au milieu du générique de Venom : Let There Be Carnage, on peut découvrir une scène d'intérêt. Si tout commence de façon très étrange par un extrait d'une telenovela, on se rend vite compte qu'Eddie Brock est en vacances avec Venom dans une chambre d'hôtel assez miteuse. Le symbiote alien annonce à son hôte qu'il possède des connaissances qui le dépassent totalement. Le journaliste demande à voir ça. Venom s'exécute et, tout d'un coup, le duo semble transporté dans une version bien plus luxueuse de la chambre d'hôtel. A la télévision, plus de telenovela mais une chaîne d'information américaine où Jonah Jameson (J.K. Simmons) affirme connaître la véritable identité de Spider-Man. Il révèle ainsi le visage de Peter Parker (Tom Holland).

Cette séquence télévisée fait directement référence à la fin de Spider-Man Far From Home où Spider-Man était démasqué publiquement. De fait, tout le monde sait que Peter Parker se cache derrière le masque de l'homme-araignée, ce qui n'est pas pour déplaire à Jonah Jameson, qui le déteste du plus profond de son être. Cette scène fait donc entrer Venom dans le même univers que Spider-Man qui lui-même évolue dans le Marvel Cinematic Universe où il côtoie les Avengers. On savait que Marvel Studios et Sony Pictures s'étaient grandement rapprochés pour travailler sur le Spider-Man de Tom Holland. Il semble que cela concerne également l'univers étendu de Spider-Man avec, en prime, le Venom de Tom Hardy. De là à dire que Venom pourrait un jour se retrouver dans un film Avengers, il n'y a qu'un pas, mais cette possibilité est encore relativement lointaine (aucun film Avengers n'a encore été annoncé par Marvel Studios pour le moment).

A l'occasion de la sortie de Venom : Let There Be Carnage au cinéma en France, les critiques sont revenues sur ce deuxième film. Les avis sont loin d'être dithyrambiques sur cette nouvelle mouture avec Tom Hardy. Pour Première, "Venom 2 ne fait aucun effort pour qu'on l'apprécie : son écriture inconséquente et son montage instable […] sautent aux yeux et donnent l'impression d'un film dénue de structure et de vision. Sans ambition. Sans queue ni tête." Dans les colonnes de 20 Minutes, Caroline Vié explique que "les acteurs en font des caisses comme les plus grimaciers des acteurs du cinéma muet". La journaliste précise que Tom Hardy et Woody Harrelson "font bien rire – mais est-ce l'effet voulu ?"

En ce qui concerne Le Monde, c'est ce "côté potache, freudo-brechtien d'opérette, qui en fait un divertissement pop et sauve le film du désastre." Ce registre "est malgré tout assez vite épuisé" d'après le quotidien. Le Parisien affirme que "grâce à son format court, moins d'une heure quarante, le film maintient un rythme constant, mais peine à s'élever au-dessus de la moyenne". Les Inrocks, de leur côté, pointe du doigt "un deuxième volet aussi mauvais que le premier" tandis qu'Ecran Large crucifie "une fumisterie qui ne prend même plus la peine de cacher son visage monstrueux avec un minimum de savoir-faire." En somme, la critique avait détesté Venom premier du nom, elle n'aime pas plus Venom 2. Sans grande surprise, finalement.

On retrouve dans ce Venom 2 Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock et de Venom, le duo qui avait fait sensation en 2018 avec un savant mélange de violence et d'humour noir. L'acteur britannique, que l'on avait déjà pu voir au cinéma dans une adaptation de comics (il campait Bane dans le Dark Knight Rises de Christopher Nolan), revient donc dans cette suite réalisée par Andy Serkis. Il est opposé à Woody Harrelson (Zombieland, Hunger Games) dans le rôle de Cletus Kasady, un tueur en série qui entre lui aussi en contact avec un symbiote alien qui le transforme en Carnage, rival absolu de Venom.

C'est également l'occasion de retrouver Michelle Williams dans le rôle d'Anne Weying, l'ex d'Eddie Brock. Son personnage quittait Eddie dans l'épisode précédent, au grand dam de Venom. En couple avec un médecin du nom de Dan depuis, elle a laissé le personnage principal à ses aventures super-héroïques. Notons l'arrivée au casting de Naomie Harris, qui incarne Frances Barrison, jeune femme internée dans le même asile psychiatrique que Cletus Kasady, où ils sont tombés amoureux. Frances est également dotée de super-pouvoirs : elle est capable de pousser des cris ultrasoniques. D'où son pseudonyme : Shriek, qui signifie hurlement en anglais.

Sorti le 19 octobre 2021 en France, Venom Let There Be Carnage est la suite du film Venom, réalisé par Ruben Fleischer et sorti en 2018. Le précédent long-métrage avait été accueilli par un succès retentissant au box-office. En effet, il avait cumulé pas moins de 856 millions de dollars dans le monde lors de son exploitation en salles. Il était donc tout à fait logique que Sony Pictures remette en marche la machine pour un deuxième épisode. Venom 2 est cette fois réalisé par Andy Serkis, qui avait précédemment servi comme directeur de la seconde équipe pour la trilogie Le Hobbit de Peter Jackson mais aussi comme réalisateur sur Mowgli : La légende de la jungle.

Venom 2 était visiblement très attendu puisqu'il a réalisé un démarrage canon lors de son lancement aux Etats-Unis le 1er octobre 2021. Pour son premier week-end d'exploitation, le long-métrage d'Andy Serkis a amassé pas moins de 90 millions de dollars sur le seul sol américain, nouveau record pour un lancement américain depuis le début de la pandémie. Du 1er au 17 octobre aux USA, Venom 2 avait déjà généré 168 millions de dollars de recettes. Sur la même période, le film cumulait 115 millions de dollars de recettes à l'international (le film était sorti uniquement en Amérique latine et en Russie). A ce stade, Venom : Let There Be Carnage cumule 284 millions de dollars dans le monde en un peu plus de deux semaines sans être sorti en Europe ou en Chine.

Synopsis - Le journaliste Eddie Brock a appris à vivre avec Venom, symbiote extraterrestre qui vit en lui et le transforme en monstre affamé capable des pires violences. Toujours aussi perdu dans sa vie, il est au fond du trou professionnellement parlant mais aussi personnellement depuis qu'Anne l'a quitté pour un autre. En compagnie de Venom, il va devoir affronter un nouvel ennemi : Carnage, qui est aussi l'alter ego du terrible tueur en série Cletus Kasady.