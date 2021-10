C'est le grand jour pour Venom 2 ! Sorti au cinéma ce mercredi, Let There Be Carnage a-t-il une scène post-générique qui nécessite que vous attendiez dans la salle de cinéma après le film ?

Comme toujours avec la sortie d'un film adapté de comics, les spectateurs se demandent si le blockbuster s'accompagne d'une scène après le générique et si celle-ci vaut la peine de rester après la fin du film. Avec la sortie de Venom 2, sous-titré Let There Be Carnage, la question se pose à nouveau. Y a-t-il une scène post-générique à la fin de Venom 2 ? La réponse est oui. Il y a bien une scène au milieu du générique du film réalisé par Andy Serkis. Sans spoiler, celle-ci pourrait bien vous intéresser si vous aimez les films Marvel. Notons qu'il ne sert à rien d'attendre jusqu'à la toute fin du générique de Venom Let There Be Carnage puisque le long-métrage ne contient pas deux scènes post-générique.

Sorti le 19 octobre 2021 en France, Venom Let There Be Carnage est la suite du film Venom, réalisé par Ruben Fleischer et sorti en 2018. Le précédent long-métrage avait été accueilli par un succès retentissant au box-office. En effet, il avait cumulé pas moins de 856 millions de dollars dans le monde lors de son exploitation en salles. Il était donc tout à fait logique que Sony Pictures remette en marche la machine pour un deuxième épisode. Venom 2 est cette fois réalisé par Andy Serkis, qui avait précédemment servi comme directeur de la seconde équipe pour la trilogie Le Hobbit de Peter Jackson mais aussi comme réalisateur sur Mowgli : La légende de la jungle.

Synopsis - Le journaliste Eddie Brock a appris à vivre avec Venom, symbiote extraterrestre qui vit en lui et le transforme en monstre affamé capable des pires violences. Toujours aussi perdu dans sa vie, il est au fond du trou professionnellement parlant mais aussi personnellement depuis qu'Anne l'a quitté pour un autre. En compagnie de Venom, il va devoir affronter un nouvel ennemi : Carnage, qui est aussi l'alter ego du terrible tueur en série Cletus Kasady.