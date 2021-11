ENCANTO FILM. Les studios Disney ont sorti leur dernier film d'animation ce mercredi 24 novembre 2021. Faut-il voir encanto au cinéma ? L'avis des critiques.

[Mis à jour le 24 novembre 2021 à 9h35] Encanto : la fantastique famille Madrigal est le premier film d'animation Disney à sortir au cinéma depuis La Reine des Neiges 2, sans compter les coproductions Pixar. Si certains sont passés par la case streaming et Disney++ depuis la pandémie, c'est la première fois en deux ans qu'une production des studios de Mickey est à découvrir sur grand écran. Le public va pouvoir découvrir dans les salles obscures la famille Madrigal et leurs fantastiques pouvoirs magiques ce mercredi 24 novembre 2021. L'enjeu est donc élevé pour le dessin animé réalisé par Byron Howard et Jared Bush (Zootopie) et Charise Castro-Smith (The Death of Eva Sofia Valdez).

Globalement, les premières critiques semblent conquises par les aventures de Mirabel dans Encanto. Si Les Inrocks se montre peu impressionné par ce "film d'animation programmatique avec toutefois quelques touches de magie", la journaliste de 20 minutes se montre totalement enchanté par le long-métrage Disney : "La magie est totale dans Encanto qui surprend aussi par son intrigue abordant des sujets plus graves comme les traumatismes subis par les migrants ou le poids des obligations qu'une famille peut faire subir à ses membres". Franceinfo salue de son côté "un film coloré et vitaminé". Cet avis est partagé par Le Parisien, pour qui Disney signe "un très beau long-métrage d'animation" : "Le film tisse une intrigue épique et pleine d'humour dans des décors féeriques", admet le journaliste, qui donne la belle note de 4/5 au film d'animation. Le parfait film de fin d'année pour petits et grands.

Dans les coulisses d'Encanto : interviews de l'équipe du film

A partir de quel âge voir Encanto : la fantastique famille Madrigal ?

Il est parfois difficile de savoir à l'avance si le film que vont voir nos enfants est adapté à leur âge ou non. En tant que film d'animation des studios Disney, Encanto : la fantastique famille Madrigal est adapté à tous les publics. Du spectacle et de l'humour pour les plus jeunes, des sujets plus sérieux pour les adultes. En France, le long-métrage est accessible à tous les publics, à partir de 3 ans.

En savoir plus

Avec Encanto, petits et grands se retrouvent plongés au coeur d'une cité magique en Colombie, dans laquelle chaque membre de la famille Madrigal possède un don particulier. Tous, sauf Mirabel, seule ordinaire au sein de cette famille extraordinaire. Mais malgré son absence de don, cette héroïne pourrait bien être la seule à sauver la magie de l'Encanto. Encanto est le produit de l'imaginaire de Byron Howard (Zootopie, Raiponce), Charise Castro Smith (The Death of Eva Sofia Valdez) et Jared Bush (Zootopie, Vaiana). Comme c'était le cas pour Vaiana, c'est Lin-Manuel Miranda, à qui l'on doit surtout la comédie musicale à succès Hamilton, qui a signé les chansons de ce film d'animation musical enchanteur. Encanto est sorti au cinéma en France le 24 novembre 2021.

Voir la bande-annonce d'Encanto

Synopsis - Dans les montagnes de Colombie, la famille Madrigal vit dans une maison enchantée. Chaque enfant est dôté d'un don extraordinaire. A l'exception de Mirabel, qui ne possède aucun pouvoir particulier. Mais la jeune femme pourrait bien être la seule capable de sauver sa famille lorsque la magie de sa "casita", leur maison, se trouve en danger.