ENCANTO FILM. Le 24 novembre 2021, Disney sort son dernier film d'animation, "Encanto, la fantastique famille Madrigal". Découvrez la bande-annonce et les infos sur le dessin-animé.

Les créateurs de Vaiana et Zootopie signent un nouveau film d'animation pour les studios Disney. Avec Encanto, petits et grands se retrouvent plongés au coeur d'une cité magique en Colombie, dans laquelle chaque membre de la famille Madrigal possède un don particulier. Tous, sauf Mirabel, seule ordinaire au sein de cette famille extraordinaire. Mais malgré son absence de don, cette héroïne pourrait bien être la seule à sauver la magie de l'Encanto.

Encanto est le produit de l'imaginaire de Byron Howard (Zootopie, Raiponce), Charise Castro Smith (The Death of Eva Sofia Valdez) et Jared Bush (Zootopie). Comme Vaiana, c'est Lin-Manuel Miranda, à qui l'on doit la comédie musicale à succès Hamilton, qui a signé les chansons de ce film d'animation musical enchanteur. Encanto sortira au cinéma en France le 24 novembre 2021. Ci-dessous, découvrez la bande-annonce du nouveau film d'animation des studios Disney.

Synopsis - Dans les montagnes de Colombie, la famille Madrigal vit dans une maison enchantée à Encanto. Dans cette cité magique, chaque enfant est dôté d'un don extraordinaire. A l'exception de Mirabel, qui ne possède aucun pouvoir particulier. Mais la jeune femme pourrait bien être la seule capable de sauver Encanto lorsque la magie de cette dernière se trouve en danger.