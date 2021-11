ON EST FAIT POUR S'ENTENDRE. Pascal Elbé, lui-même malentendant, s'est inspiré de sa propre histoire vraie pour le film On est fait pour s'entendre avec Sandrine Kiberlain.

[Mis à jour le 17 novembre 2021 à 10h01] On est fait pour s'entendre est la dernière comédie romantique française qui réunit à l'écran Sandrine Kiberlain et Pascal Elbé. Ce dernier incarne un cinquantenaire qui a perdu beaucoup de son audition. Pour son nouveau film en tant que réalisateur, il s'est inspiré de sa propre histoire vraie, comme il le confie au Parisien : "C'est ma mère et mes enfants qui m'ont dit : " Toi qui cherches à écrire une comédie, pourquoi tu ne parles pas de ce qui t'arrive ? " Je leur racontais mes galères quotidiennes, qui les faisaient sourire".

Comme Pascal Elbé le précise au quotidien, il souffre de problèmes d'auditions depuis l'enfance mais n'a été diagnostiqué malentendant il y a quelques années seulement. C'est lorsqu'il s'est "retrouvé en difficulté face à un comédien qui parlait très doucement" qu'il a fini par se faire détecté malentendant. "Dans ma vie, je suis passé à côté de certaines choses à cause de ma malentendance. Je me suis fait appareiller il y a sept ans parce que je me suis dit que les gens autour de moi avaient encore des choses à me raconter". Ses propres difficultés lui ont inspiré la comédie romantique On est fait pour s'entendre, à découvrir en salles depuis le 17 novembre 2021.

Synopsis - Antoine, la cinquantaine, découvre qu'il a perdu beaucoup d'audition. N'assumant pas son handicap, ce professeur d'histoire s'est résigné à vivre dans sa bulle, quitte à susciter l'incompréhension de son entourage. Sa rencontre avec Claire, veuve et mère d'une petite fille mutique va le pousser à s'ouvrir au monde.