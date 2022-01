EN ATTENDANT BOJANGLES FILM. Romain Duris et Virginie Efira incarnent un couple qui s'aime à la folie dans En attendant Bojangles, en salles depuis le 5 janvier 2022. Quel est l'avis des critiques ?

[Mis à jour le 5 janvier 2022 à 9h26] Adaptation du roman d'Olivier Bourdeaut, En attendant Bojangles est sorti au cinéma le 5 janvier 2022. Réalisé par Régis Roinsard, ce film dramatique met en scène Virginie Efira et Romain Duris, un couple qui s'aime (littéralement) à la folie, privilégiant la fête et la fantaisie. La presse est ressortie mitigée de cette proposition de cinéma, le film ne récoltant "que" 2,8/5 étoiles sur l'agrégateur de critiques d'Allociné.

Globalement, c'est la mise en scène qui semble ne pas avoir convaincu les journalistes qui ont pu découvrir En attendant Bojangles. "La mise en scène peine à donner corps à l'excentricité des personnages" estime Voici, quand Le Monde déplore "une mise en scène faussement fofolle". "De ce roman fou, reste un film un peu sage", déplore Le Parisien, quand Le Figaro dénonce un long-métrage qui "tourne à vide, [est] inutile, gênant, enchanté de lui-même".

Si la mise en scène déçoit, En attendant Bojangles "réussit à émouvoir" (Le Monde) et "fait battre le cœur très fort" (Le Parisien). Et cela, grâce au talent du duo de comédiens qui porte cette folle histoire d'amour. Romain Duris et Virginie Efira sont "magiques en amants éperdus" (TéléLoisirs), tandis que Télérama s'avoue "touché en plein cœur [par] les héros de ce film". Les téléspectateurs adeptes des deux acteurs peuvent donc se rendre immédiatement en salles.

Synopsis - Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que coûte.