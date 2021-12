Madres Paralelas est le dernier film de Pedro Almodóvar qui réunit Penélope Cruz et Milena Smit au casting. Les critiques françaises sont unanimes sur ce drame autour de la maternité.

[Mis à jour le 1er décembre 2021 à 9h38] Pedro Almodóvar a offert une nouvelle fois un rôle en or à Penélope Cruz dans Madres Paralelas. Le dernier film du réalisateur espagnol est sorti en salles le 1er décembre 2021. Dans ce drame autour de la maternité (thématique chère au cinéaste madrilène), Penélope Cruz incarne Janis, qui rencontre Ana dans une chambre d'hôpital. Toutes deux sont sur le point d'accoucher et de devenir mère célibataires. Un lien étroit va se créer entre les deux femmes qui vont se suivre pendant plusieurs années.

La critique française est globalement conquise par le surprenant Madres Paralelas. La presse loue les performances des actrices, et en particulier de Penélope Cruz, qui a obtenu pour ce rôle le prix de la meilleure actrice à la Mostra de Venise 2021 : "Madres paralelas est un film incarné par ses personnages et, surtout, par ses actrices. Penélope Cruz, en particulier, n'a jamais été aussi lumineuse et tourmentée à la fois", souligne Les Inrockuptibles, quand Le Figaro estime que "Penélope Cruz porte de bout en bout ce mélodrame traité un peu par-dessus la jambe". La mise en scène et l'esthétique est également saluée par la critique : "La caméra du réalisateur, à la fois intransigeante et pudique, sait toujours magnifier" les actrices, note La Voix du Nord, quand Les Echos est séduit par ce "portrait passionné des femmes des années 2020".

Dans ce mélodrame, Pedro Almodóvar se permet une réflexion politique bien plus présente que dans ses précédentes œuvres, soulignent les critiques : "C'est son premier film politique sur les fantômes du franquisme" décrit Télé Loisirs. Si de nombreux critiques trouvent le film imparfait ( "un mélodrame traité un peu par dessus la jambe, avec une bonne dose de dialogues amidonnés, genre Franco pour les nuls, et un sentiment de déjà-vu" pour Le Figaro), les admirateurs de l'oeuvre d'Almodóvar peuvent se laisser tenter par cette nouvelle proposition de cinéma du réalisateur ibérique sans hésitation.

Synopsis - Sur deux ans, le film suivra deux femmes qui ont accouché le même jour et qui ont des trajectoires parallèles.