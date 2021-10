SCREAM 5. Ghostface est de retour à Woodsboro dans la bande-annonce du cinquième épisode de Scream. Le film d'horreur est attendu le 12 janvier 2022 au cinéma.

Woodsboro replonge dans l'horreur le 12 janvier 2022. Le cinquième épisode de la saga Scream sera à découvrir à cette date dans les salle françaises. Pour patienter, Paramount Pictures a dévoilé la première bande-annonce du film d'horreur événement. Avec des surprises pour les fans, puisqu'on retrouve au casting Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette, les interprètes de Sidney Prescott, Gale Weathers-Riley et Dwight Riley.

Dans la bande-annonce de Scream 5, on découvre les protagonistes 25 ans après les meurtres violents qui ont frappé la ville de Woodsboro. Un tueur arborant le costume et le masque de Ghostface est de retour et assassine une bande d'adolescents. Jenna Ortega (You), Dylan Minnette (13 reasons Why), Jack Quaid (The boys) et Melissa Barrera (D'où l'on vient) complètent la distribution en tant que nouveaux protagonistes de la saga cinématographique. Notons également que ce cinquième épisode de Scream est le seul qui n'a pas été réalisé par "le maître de l'horreur" Wes Craven, mort en 2015 des suites d'une tumeur cérébrale. Il a été remplacé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett.

Synopsis - Vingt-cinq ans après les meurtres violents qui ont frappé Woodsboro, un tueur fait de nouveau surface en portant le masque de Ghostface. Une bande d'adolescents est prise pour cible, ce qui va forcer chacun à faire face à de lourds secrets...