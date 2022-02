SUPER HEROS MALGRE LUI. Philippe Lacheau sort son nouveau film comique, "Super-héros malgré lui", ce mercredi 2 février 2022. Vaut-il le coup ?

[Mis à jour le 2 février 2022 à 9h45] Les amateurs de films comiques vont pouvoir se ruer devant Super-héros malgré lui. Le dernier film de la bande à Fifi fait partie des sorties cinéma du 2 février 2022. Dans cette nouvelle comédie, Philippe Lacheau incarne un acteur qui, suite à un accident, est persuadé d'être un super-héros. Gags et situations grotesques suivent par la suite dans ce film d'1h22, également porté par Elodie Fontan (la compagne de Philippe Lacheau), Tarek Boudali et Julien Arruti.

Comme souvent avec les comédies françaises, les critiques sont mitigées concernant Super-héros malgré lui. Parmi les conquis, on compte 20 minutes, qui salue "un film vraiment très rigolo, parfait remède contre la morosité" ou Le Parisien, qui qualifie le film de "super drôle", même s'il faut rentrer dans le délire de Philippe Lacheau et sa bande. "Humour potache, gags et vannes s'enchaînent tout au long du film" (Public), le long-métrage faisant preuve "d'enthousiasme et d'irrévérence" (Le Journal du Dimanche). Parmi les déçus, on compte le magazine spécalisé Première, qui déplore de son côté des "gags potaches à peine écrits" dans ce film qui "ne sait jamais où se placer entre parodie, film d'action et comédie romantique". Les Inrocks va plus loin encore en qualifiant le film de "navet". Chacun y va de son commentaire, au spectateur désormais de se faire sa propre opinion.

Synopsis - Cédric, un jeune acteur, a obtenu son premier rôle dans un film de super-héros. Une nuit, il emprunte la voiture de tournage mais il a un grave accident. Il se réveille en constatant qu'il a perdu la mémoire et il est convaincu qu'il est un super-héros avec une mission dangereuse à accomplir.