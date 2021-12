TOUS EN SCENE. Buster Moon et sa troupe sont de retour dans Tous en scène 2. Mais qui sont les acteurs que l'on peut entendre chanter en version française ?

[Mis à jour le 22 décembre 2021 à 9h41] Buster Moon et sa troupe vont de nouveau vous faire chanter ! Tous en scène 2 est sorti au cinéma le mercredi 22 décembre 2021. Dans cette suite du film d'animation à succès, les animaux vont de nouveau monter un show qui promet de faire chantonner le public. Et on vous l'assure, vous connaissez bien les acteurs qui se cachent derrière les personnages du film pour enfants. Dans la version française de Tous en scène 2, on retrouve Jenifer Bartoli dans le rôle de la truie Rosita. L'animateur de Danse avec les stars et Mask Singer Camille Combal incarne de son côté le gorille Johnny, tandis que la chanteuse Elodie Martelet prête sa voix au porc-épic Ash.

Dans Tous en scène 2, on retrouve également Chloé Renaud dans le rôle de l'éléphant Meena. La louve Porsha Crystal est jouée par Lola Dubini, tandis que Damien Bonnard prête sa voix à Mr. Crystal. Laurent Gerra est de son côté Gunther tandis que Gérard Lanvin prête sa voix au nouveau personnage, Clay Calloway. Notons toutefois que, contrairement au premier film, Patrick Bruel ne double plus le koala Buster Moon : il est remplacé par l'acteur de Sous le Soleil Damien Ferrette. Dans la version originale, on peut entendre les voix des acteurs Matthew McConnaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton ou encore le chanteur Bono.

Synopsis : Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City.