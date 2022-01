KINGSMAN. Après deux films et un spin-off actuellement au cinéma, peut-on espérer revoir Taron Egerton et Colin Firth dans un troisième Kingsman ? Ce que l'on sait sur l'avenir de la franchise.

En 2015, Kingsman : service secret renouvelle le genre du film d'espionnage avec un long-métrage pop et décalé. Au casting, le duo formé par Taron Egerton et Colin Firth séduit la critique et le public. Au point qu'une suite est commandée. Kingsman : le cercle d'or sort en 2017, mais les avis sont partagés sur la qualité de cette suite après la surprise provoquée par le premier opus. Cela ne va toutefois pas compromettre l'avenir des "hommes du roi", puisqu'un Kingsman 3 est prévu.

Pour l'heure, la date de sortie de ce Kingsman 3 n'est pas connue. Dans une interview à Comicbook.com, le réalisateur Matthew Vaughn a confié que le tournage de ce troisième volet débuterait "en septembre" 2022. Ce film signera également la fin des aventures d'Eggsy, incarné par Taron Egerton dans les deux premiers opus. En parallèle de ce projet, un spin-off de la franchise, mettant en scène la création de l'agence d'espionnage britannique, avec Ralph Fiennes et Gemma Arterton au casting, est sorti au cinéma le 29 décembre 2021.

Synopsis - Le troisième volet de la franchise Kingsman vient conclure l'histoire d'Eggsy (Taron Egerton), l'espion de l'agence britannique.