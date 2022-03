BELFAST FILM. Kenneth Branagh replonge dans ses souvenirs d'enfance dans son dernier film, "Belfast", nommé aux Oscars et en salles le 2 mars 2022.

[Mis à jour le 2 mars 2022 à 9h00] Quelques semaines seulement après Mort sur le Nil, Kenneth Branagh présente sa dernière réalisation. Belfast est sorti ce mercredi 2 mars 2022 dans les cinémas français. Plus intimiste que son incursion dans le roman d'Agatha Christie, cette auto-fiction est nommé aux Oscars dans plusieurs catégories, dont Meilleur film et Meilleure réalisation. Le public français y découvre les tensions entre protestants et catholiques du quartier de Belfast dans lequel grandi un petit garçon irlandais du milieu ouvrier.

Dans Belfast, Kenneth Branagh relate donc des événements qui se sont réellement passé dans son enfance, dans l'Irlande du Nord tiraillée par les affrontements entre protestants et catholiques dans les années 1960. Le réalisateur a choisi de se replonger dans cette époque de sa vie en raison du confinement : "cela a déclenché quelque chose en moi qui m'a rappelé la fragilité de notre existence, détaille Branagh dans les colonnes de Vanity Fair. Je me suis senti forcé et poussé à enfin me replonger dans cette période de ma vie." Buddy est ainsi un double fictionnel du réalisateur, qui lui aussi a dû quitter la ville irlandaise avec sa famille pour se réfugier en Angleterre lorsque les conflits entre protestants et nationalistes ont éclaté. La petite histoire rencontre la grande.

Synopsis - Belfast raconte le quotidien d'un petit garçon irlandais qui grandit dans le milieu ouvrier, au milieu des émeutes qui ont secoué le pays à la fin des années 1960. Kenneth Branagh s'est inspiré de moments de son enfance pour le scénario de son film.