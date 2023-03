JOHN WICK. Le film "John Wick : Chapitre 4" est sorti au cinéma ce mercredi 22 mars 2023. Les fans de la franchise seront-ils satisfaits ? L'avis des critiques professionnels.

[Mis à jour le 22 mars 2023 à 11h26] Le redoutable tueurs à gages est de retour. John Wick : Chapitre 4 est sorti au cinéma ce mercredi 22 mars 2023. Keanu Reeves reprend du service et affronte cette fois une organisation de criminels à travers le monde entier. Et la plupart des critiques s'avouent conquises par le retour de l'acteur canadien dans la franchise de films d'action, puisque le long-métrage décroche 93% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes, et une note de 3,8/5 sur Allociné (sur 14 titres de presse). John Wick 4 offre aux amateurs de films d'action "un spectacle généreux, épique, résolument jouissif" selon Le Journal du Dimanche, dans un long-métrage qui "met la barre toujours plus haut avec encore plus de violence et de scènes d'action", juge Le Parisien.

Le magazine spécialisé Première estime de son côté que la saga portée par Keanu Reeves "arrive encore à se surpasser" grâce à cette "orgie d'action", ce qui ne sera pas pour déplaire aux fans. grâce à un "sens de la chorégraphie" et un "déluge de scènes d'action" (Télé-Loisirs) et une "seconde partie parisienne proprement hallucinante" (La Voix du Nord). Ce dernier média régional déplore toutefois que la franchise "n'a plus grand chose à raconter", tandis que Le Point note un "je-ne-sais-quoi de légère déception", sans préciser ce qui cloche. Si Les Fiches du cinéma fait partie des médias séduits, il déplore cependant "quelques longueurs superflues", un défaut également pointé du doigt par GQ. John Wick : Chapitre 4 devrait cependant réussir à convaincre les fans de la franchise sans trop de difficulté.

Synopsis - De New York à Osaka, en passant par Paris et Berlin, John Wick mène un combat contre la Grande Table, la terrible organisation criminelle qui a mis sa tête à prix, en affrontant ses tueurs les plus dangereux...

Cela faisait quatre ans que les fans de John Wick attendaient de retrouver le tueur en série incarné par Keanu Reeves. Le Chapitre 4 de la franchise est sorti au cinéma en France ce mercredi 22 mars 2023. Le premier épisode était à découvrir en 2014, le second en 2017, avant la sortie du troisième film en 2019. Pour l'heure, un cinquième film n'est pas officialisé.

Keanu Reeves : John Wick

Donnie Yen : Caine

Bill Skarsgard : Marquis

Laurence Fishburne : Bowery King

Hiroyuki Sanada : Shimazu

Shamier Anderson : Tracker

Lance Reddick : Charon

Rina Sawayama : Akira

Scott Adkins : Killa

Ian McShane : Winston

Natalia Tena : Katia

Clancy Brown : Harbinger

L'équipe de John Wick : Chapitre 4 est en deuil depuis la disparition de l'acteur Lance Reddick, décédé vendredi 17 mars 2023 à l'âge de 60 ans. Le comédien incarnait, dans la saga, Charon, le concierge de l'Hôtel Continental. Il serait décédé "de causes naturelles", selon sa porte-parole. Interrogé sur la mort de son partenaire à l'écran, Keanu Reeves n'a pas caché son émotion au micro de Deadline : "Lance était une belle personne, un artiste à part, un homme gracieux et digne qui avait une grande passion pour son métier." Dans un communiqué de presse, l'acteur et le réalisateur Chad Stahleski ont fait savoir qu'ils avaient "le coeur brisé face à la perte de notre ami et collègue". John Wick 4 est dédié à Lance Reddick.