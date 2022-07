JOHN WICK. Le quatrième épisode de John Wick, mettant en scène Keanu Reeves, se dévoile enfin dans une première image et un court teaser.

[Mis à jour le 25 juillet 2022 à 10h25] John Wick sera bientôt de retour au cinéma. A l'occasion du Comic-Con de San Diego, le film mettant en scène le tueur à gages joué par Keanu Reeves a dévoilé de premières images, un synopsis et une date de sortie ! Il faudra faire preuve d'un peu de patience, puisque le long-métrage est attendu dans les sorties cinéma le 22 mars 2023. Dans John Wick 4, le protagoniste va affronter, une nouvelle fois, de redoutables adversaires : la Grande Table, une organisation criminelle qui a mis sa tête à prix.

Pour ce quatrième épisode, les caméras du réalisateur Chad Stahelski se sont même posées à Paris, le temps de mettre en boîte quelques séquences. Keanu Reeves donnera la réplique à Donnie Yen, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Ian McShane, Halle Berry, Clancy Brown ou encore Natalia Tena et Scott Adkins. Ci-dessous, découvrez la bande-annonce mortelle de John Wick 4.

Synopsis - De New York à Osaka, en passant par Paris et Berlin, John Wick mène un combat contre la Grande Table, la terrible organisation criminelle qui a mis sa tête à prix, en affrontant ses tueurs les plus dangereux...