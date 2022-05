MISSION IMPOSSIBLE. La partie 1 du septième film de la saga Mission Impossible se dévoile dans une bande-annonce nerveuse et explosive. Les premières images.

[Mis à jour le 23 mai 2022 à 16h05] L'agent Ethan Hunt est de retour pour une mission à haut risque. Ce lundi 23 mai 2022, quelques jours avant la sortie de "Top Gun : Maverick", autre film avec Tom Cruise, Paramount Pictures a dévoilé la bande-annonce de "Mission Impossible : 7". On en apprend peu sur le film en lui-même, mais ces premières images sont l'occasion de découvrir de nouvelles cascades démentielles auxquelles la franchise nous a habitué en sept films. On apprend également que le long-métrage est intitulé "Dead Reckoning" (que l'on pourrait traduire par "jugement mortel") mais surtout que cette nouvelle intrigue sera découpée en deux parties.

Au détour de cette bande-annonce, on apprend également avec plus de précision la date de sortie du film. C'est en juillet 2023 que le long-métrage sortira aux Etats-Unis, et probablement au même moment en France. A l'origine, le film porté par Tom Cruise devait arriver sur les écrans des salles de cinéma en 2022, mais la date a finalement été reportée d'une année. Ci-dessous, découvrez la bande-annonce de Mission Impossible : 7.

Synopsis - Une nouvelle mission se présente à l'agent Ethan Hunt, incarné par Tom Cruise dans ce septième épisode de la saga Mission : Impossible.