MISSION IMPOSSIBLE. Alors que la première partie de "Mission : Impossible - Dead Reckoning" est sortie au cinéma mercredi 12 juillet. Une suite est prévue prochainement.

[Mis à jour le 15 juillet 2023 à 08h30] Ethan Hunt affronte une intelligence artificielle redoutable dans le dernier film de la saga "Mission Impossible". Le septième épisode, intitulé "Mission : Impossible - Dead Reckoning" est sorti au cinéma le 12 juillet 2023. Il s'agit cependant de la première partie d'un dyptique.

En effet, une seconde partie est prochainement prévue au cinéma. Pour l'heure, la date de sortie en France est prévue pour le 26 juin 2024. Cependant, celle-ci est susceptible de changer en raison de la grève des scénaristes et des acteurs qui agite actuellement Hollywood et qui pourrait repousser le tournage ou la promotion de "Mission Impossible 8". En effet, lors de l'avant-première mondiale de la première partie, Tom Cruise assurait que seulement 40% du film avait été mis en boîte.

Les coulisses du saut dans le vide de Tom Cruise

Tom Cruise nous a habitués aux cascades spectaculaires. En salles depuis le 12 juillet, "Mission : Impossible - Dead Reckoning partie 1" regorge de moments de scènes d'action titanesques, entre l'aéroport, la course poursuite dans les rues de Rome, ou la scène du train finale. Au cours de cette dernière séquence, Ethan Hunt réalise l'impensable : un saut en moto-cross dans le vide depuis une falaise, avant de sauter en parachute. C'est d'ailleurs la première scène qui a été tournée de tout le film.

Et comme Tom Cruise en a l'habitude, c'est lui-même qui a réalisé cette impressionnante cascade à Hellesylt, en Norvège. Dans une vidéo making-of, le réalisateur Christophe McQuarrie explique que c'était "la première fois [qu'ils prenaient] un tel risque." Pour cette séquence, il a fallu des années de préparation. Entre les entraînements sans relâche mais aussi les calculs au millimètre des trajectoires de l'acteur pour pouvoir filmer la séquence de la manière la plus immersive possible, cette séquence a été un casse-tête à tourner. D'autant plus que la cascade a été réalisée sans doublure, sans protection si ce n'est le parachute, et sans fond vert.

S'il y a un film d'action à voir durant les vacances d'été 2023, c'est probablement ce "Mission Impossible : Dead Reckoning partie 1". Le long-métrage porté par Tom Cruise est un intense divertissement spectaculaire cumulant au moins trois moments de bravoure (à l'aéroport, dans les rues de Rome et la scène finale dans le train, nous n'en dirons pas plus) qui laissent les spectateurs collés au fond de leur siège. Humour irrésistible, rythme effréné, cascades ahurissantes, bastons épiques et réflexion sur les dérives de l'intelligence artificielle, ce septième opus propose un cocktail détonnant qui fonctionne sur tous les plans.

Ce Mission Impossible réussit donc le savant mélange entre pur spectacle et réflexion politique moderne, entre divertissement et sérieux. D'abord, sur les dangers de l'intelligence artificielle au niveau géopolitique, artistique et individuel. Mais ce septième épisode s'interroge également sur la franchise, réutilisant les thèmes et scènes de la saga pour s'ouvrir vers l'avenir, notamment avec les personnages d'Hayley Atwell et de Pom Klementieff, écrasantes de charisme, qui arrivent presque à voler la vedette aux vétérans de la franchise. "Mission Impossible : Dead Reckoning partie 1" réconciliera tout le monde à coup sûr, les fans de la saga, et ceux qui ne se sont, jusque-là, pas laissés convaincre.

Synopsis - Ethan Hunt, joué par Tom Cruise, et son équipe se lancent dans une nouvelle mission hautement dangereuse : traquer une nouvelle arme avant que celle-ci ne menace l'humanité entière. C'est une véritable course mortelle aux quatre coins du monde qui débute pour l'agent, alors qu'un énigmatique ennemi met la vie de ses proches en péril.

Les spectateurs les plus attentifs ne l'auront pas manqué, le septième opus de la franchise impossible est intitulée "Mission Impossible : Dead Reckoning partie 1". Il y aura donc bien une suite au film d'action, puisque l'intrigue est découpée en deux longs-métrages. Que les fans se rassurent cependant, la partie 1 ne se termine pas sur un cliffangher et on peut décemment patienter avant de découvrir la suite. Et heureusement, puisque la sortie est, pour l'heure, annoncée dans les salles obscures françaises pour le 26 juin 2024. Elle pourrait néanmoins être repoussée en raison de la grève des scénaristes qui agite actuellement Hollywood.

Les films Marvel ont imposé la mode des scènes post-génériques, si bien qu'au moment où les noms défilent à l'écran, un moment de flottement envahi la salle : faut-il rester jusqu'au bout dans l'espoir de voir une scène inédite ? Dans le cas de "Mission Impossible : Dead Reckoning", la réponse va soulager les spectateurs, puisqu'aucune scène supplémentaire n'est visible au milieu ou à la fin du générique de fin. Vous pouvez donc quitter la salle avec tranquillité !