MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING. Avant la sortie de Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1, Paramount lève le voile sur un making-of dingue où Tom Cruise fait un saut en parachute après s'être jeté du haut d'une falaise en moto.

[Mis à jour le 20 décembre 2022 à 10h59] Une chose est claire, Tom Cruise ne reculerait devant rien pour impressionner les spectateurs de ses films. Il l'a montré en 2022 dans Top Gun Maverick en pilotant lui-même des avions de chasse, il l'a montré dans tous les films Mission Impossible depuis le début de la saga et il compte bien relever un nouveau défi dans Mission Impossible 7, dont le titre n'est autre que Dead Reckoning Partie 1. Et pour ce septième film de la licence où Cruise joue l'agent Ethan Hunt, l'acteur s'est lancé dans un nouveau challenge où il n'avait pas le droit à l'erreur : se jeter du haut d'une falaise norvégienne pour finir dans un saut en parachute dangereux. Le temps d'un making-of vidéo, le réalisateur Christopher McQuarrie et Tom Cruise expliquent comment ils s'y sont pris. Entre les entraînements sans relâche mais aussi les calculs au millimètre des trajectoires de l'acteur pour pouvoir filmer la séquence de la manière la plus immersive possible, cette séquence a été un casse-tête à tourner. On vous laisse découvrir ce making-of hallucinant ci-dessous.

Précédemment, Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1 avait révélé une bande-annonce au mois de mai 2022. On y retrouvait Ethan Hunt dans une mission à haut risque. On en apprenait peu sur le film en lui-même, mais ces premières images sont l'occasion de découvrir de nouvelles cascades démentielles auxquelles la franchise nous a habitué en sept films. C'était aussi l'occasion de découvrir que le long-métrage est intitulé "Dead Reckoning" (que l'on pourrait traduire par "jugement mortel") mais surtout que cette nouvelle intrigue sera découpée en deux parties. Le film est prévu pour une sortie le 12 juillet 2023 en France. A l'origine, le film porté par Tom Cruise devait arriver sur les écrans des salles de cinéma en 2022, mais la date a finalement été reportée d'une année. Ci-dessous, découvrez la bande-annonce de Mission Impossible 7.

Synopsis - Une nouvelle mission se présente à l'agent Ethan Hunt, incarné par Tom Cruise dans ce septième épisode de la saga Mission : Impossible.