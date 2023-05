MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING. Le prochain film de la franchise Mission Impossible s'annonce de haute volée, avec une hallucinante cascade réalisée une nouvelle fois par Tom Cruise. Découvrez la bande-annonce et la date de sortie.

[Mis à jour le 17 mai 2023 à 15h25] Tom Cruise continue de jouer les casse-cous dans la franchise Mission Impossible. Le septième volet, intitulé Dead Reckoning - partie 1, vient de lever le voile sur son intrigue dans une nouvelle bande-annonce. L'occasion de découvrir de nouvelles scènes avec Tom Cruise dans le rôle de l'agent Ethan Hunt, avant sa sortie au cinéma en France le mercredi 12 juillet 2023.

Dans ce trailer vidéo de Mission : Impossible 7, Tom Cruise s'adonne à une nouvelle cascade impressionnante. L'acteur américain saute d'une falaise norvégienne, à moto, et tombe dans le vide. Un saut en parachute, bien évidemment, mais qui a forcé l'acteur à se lancer un nouveau défi dont il a le secret, mais pour lequel il n'avait absolument pas droit à l'erreur. Comme on peut le voir dans le making-of un peu plus bas, cette séquence a également été particulièrement compliquée à tourner pour le réalisateur Christopher McQuarrie. Ci-dessous, retrouvez la bande-annonce du prochain film Mission : Impossible, avant de voir le making-of de Dead Reckoning partie 1.

Synopsis - Ethan Hunt, joué par Tom Cruise, et son équipe se lancent dans une nouvelle mission hautement dangereuse : traquer une nouvelle arme avant que celle-ci ne menace l'humanité entière. C'est une véritable course mortelle aux quatre coins du monde qui débute pour l'agent, alors qu'un énigmatique ennemi met la vie de ses proches en péril.

Pour ce septième film de la licence où Cruise joue l'agent Ethan Hunt, l'acteur s'est lancé dans un nouveau challenge où il n'avait pas le droit à l'erreur : se jeter du haut d'une falaise norvégienne pour finir dans un saut en parachute dangereux. Le temps d'un making-of vidéo, le réalisateur Christopher McQuarrie et Tom Cruise expliquent comment ils s'y sont pris. Entre les entraînements sans relâche mais aussi les calculs au millimètre des trajectoires de l'acteur pour pouvoir filmer la séquence de la manière la plus immersive possible, cette séquence a été un casse-tête à tourner.