MISSION IMPOSSIBLE. Extrêmement divertissant, le dernier épisode de "Mission Impossible" est à ne surtout pas rater en salles ce mercredi. Notre avis critique sur Dead Reckoning (partie 1).

Depuis la sortie du premier opus en 1996, chaque film de la saga Mission : Impossible est devenu un événement incontournable. Le septième épisode, intitulé Dead Reckoning : partie 1, est la sortie cinéma à ne pas rater de ce mercredi 12 juillet 2023. Tom Cruise reprend les traits d'Ethan Hunt et affronte cette fois une intelligence artificielle qui menace la Terre entière.

Et s'il y a un film d'action à voir durant les vacances d'été 2023, c'est probablement ce Mission Impossible : Dead Reckoning partie 1. Le long-métrage porté par Tom Cruise est un intense divertissement spectaculaire cumulant au moins trois moments de bravoure qui laissent les spectateurs collés au fond de leur siège. Humour irrésistible, rythme effréné, cascades ahurissantes, bastons épiques et réflexion sur les dérives de l'intelligence artificielle, ce septième opus propose un cocktail détonnant qui fonctionne sur tous les plans.

Ce Mission Impossible réussit donc le savant mélange entre pur spectacle et réflexion politique moderne, entre divertissement et sérieux. D'abord, sur les dangers de l'intelligence artificielle au niveau géopolitique, artistique et individuel. Mais ce septième épisode s'interroge également sur la franchise, réutilisant les thèmes et scènes de la saga pour s'ouvrir vers l'avenir, notamment avec les personnages d'Hayley Atwell et de Pom Klementieff, écrasantes de charisme, qui arrivent presque à voler la vedette aux vétérans de la franchise. Mission Impossible : Dead Reckoning partie 1 réconciliera tout le monde à coup sûr, les fans de la saga, et ceux qui ne se sont, jusque-là, pas laissés convaincre.

Synopsis - Ethan Hunt, joué par Tom Cruise, et son équipe se lancent dans une nouvelle mission hautement dangereuse : traquer une nouvelle arme avant que celle-ci ne menace l'humanité entière. C'est une véritable course mortelle aux quatre coins du monde qui débute pour l'agent, alors qu'un énigmatique ennemi met la vie de ses proches en péril.

Pour ce septième film de la licence où Cruise joue l'agent Ethan Hunt, l'acteur s'est lancé dans un nouveau challenge où il n'avait pas le droit à l'erreur : se jeter du haut d'une falaise norvégienne pour finir dans un saut en parachute dangereux. Le temps d'un making-of vidéo, le réalisateur Christopher McQuarrie et Tom Cruise expliquent comment ils s'y sont pris. Entre les entraînements sans relâche mais aussi les calculs au millimètre des trajectoires de l'acteur pour pouvoir filmer la séquence de la manière la plus immersive possible, cette séquence a été un casse-tête à tourner.