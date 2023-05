Après New Generation, Miles Morales et Gwen Stacy sont de retour au cinéma dans le film d'animation "Spider-Man : Across the Spiderverse" ce mercredi 31 mai. On l'a vu, voici notre avis.

[Mis à jour le 30 mai 2023 à 16h44] On ne compte plus toutes les versions de Spider-Man qui existent en comics, sur petit ou grand écran. En 2018, Spider-Man : New Generation (disponible sur Disney++) remettait l'homme araignée au goût du jour tout en proposant un film d'animation aussi surprenant que pop. Six ans plus tard, Miles Morales est de retour dans Spider-Man : Across the Spiderverse, dans les sorties cinéma de ce mercredi 30 mai 2023. Le multivers s'élargit, s'étend, et se complexifie, alors que Miles Morales se retrouve directement tiraillé entre son devoir de super-héros et sa vie personnelle.

New Generation était déjà un véritable bijou du cinéma d'animation, rappelant à ceux qui l'avaient oublié à tort que même les films d'animation pouvaient surprendre et révolutionner le septième art. Cela semblait impossible, mais Spider-Man : Across the Spiderverse a bien réussi à aller encore plus loin, à explorer les frontières graphiques et repousser les limites esthétiques et sonores, à exploser totalement le mythe de l'homme araignée pour proposer une vraie réflexion sur la figure du super-héros tout en assumant ses ambitions formelles et narratives.

Plus riche, plus dense, plus graphique, Across the Spiderverse est une véritable pépite qui relève avec panache le défi d'être encore mieux que le premier film. On peut reprocher au film ses longueurs en première partie, et surtout que l'histoire ne soit pas achevée (une suite est attendue pour 2024). Mais ce sont des défauts bien mineurs face aux énormes qualités du film d'animation. Et même si le film dure 2h20, on a hâte d'y retourner pour découvrir de nouveaux détails imperceptibles au premier visionnage. Les fans de Spider-Man doivent évidemment foncer en salles. Les autres aussi, parce qu'un spectacle d'une telle envergure, peu de films en sont capables.

Synopsis - Après avoir retrouvé Gwen Stacy suite à plusieurs mois de séparation, Miles Morales se retrouve happé dans le Multivers. Il y rencontre une équipe de Spider-héros, qui ont pour mission de protéger l'existence des mondes parallèles. Mais bientôt, nos héros s'affrontent sur la manière d'anéantir une nouvelle menace.