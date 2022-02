KING FILM. En salles le 16 février 2022, le film King retrace la relation entre deux enfants et un lionceau destiné au trafic. Mais est-ce un vrai lion que l'on voit à l'écran ?

[Mis à jour le 16 février 2022 à 12h00] Ce mercredi 16 février 2022, les spectateurs peuvent découvrir le film King dans les sorties cinéma de la semaine. Ce film dramatique suit la relation entre deux enfants et un lionceau, qui s'est échappé alors qu'il était destiné à un trafic. Pour les besoins du long-métrage, un vrai lionceau était présent sur le plateau de tournage. Cependant, la plupart des scènes du film ont nécessité de créer le lionceau en post-production, au moyen d'effets spéciaux.

"La complexité du film fait que j'avais besoin que le lionceau fasse des choses très précises à des moments clés, se souvient le réalisateur, David Moreau, au micro d'Allociné. Des actions complexes, quasi impossibles à effectuer avec des animaux qui, en raison de leur jeune âge, ne sont pas dressés." Dans certaines scènes, c'est bien le jeune lion que l'on peut voir, alors que pour d'autres, la VFX a été utilisée. Saurez-vous repérer les scènes avec le vrai lionceau et celles avec les effets spéciaux ? A vous de jouer !

Synopsis - King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la soeur ont alors l'idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu'ils n'ont vu que deux fois dans leur vie, se joint à l'aventure, tout devient possible..