L'incendie de Notre-Dame de Paris a été reconstitué au cinéma en 2022 par Jean-Jacques Annaud. Mais le film "Notre-Dame Brûle" reconstitue-t-il fidèlement l'incident ?
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C'est un pari un peu fou que s'est lancé Jean-Jacques Annaud : reconstituer fidèlement et cinématographiquement l'incendie de Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019. Notre-Dame brûle, sorti au cinéma le 16 mars 2022, revient sur un événement qu'on a tous ou presque suivi en direct à la télévision.
Mais le film est-il fidèle à l'événement ? En tout cas, Jean-Jacque Annaud et ses équipes (150 personnes) ont mis en place un travail colossal pour reconstituer minutieusement l'incendie de la cathédrale. Au micro de France Bleu Auxerre, le cinéaste explique d'ailleurs que "ce film ressemble à un film de fiction puisque tout a été quasiment reconstitué, mais à partir d'éléments véridiques." L'intérieur de la cathédrale à d'ailleurs été tourné à Bourges et Sens principalement, mais aussi à Amiens ou Saint-Denis.
Pour que Notre-Dame Brûle colle au maximum avec la réalité vécue, les équipes du film ont épluché les récits de l'incendie faits dans les médias et des principaux protagonistes de l'affaire. Des vidéos amateures prises lors du feu apparaissent également à l'écran (un appel à témoin avait d'ailleurs été lancé par la production). Des images d'archives ont également été utilisées à plusieurs endroit du film, tandis que le beffroi de la cathédrale a été reconstitué à taille réelle dans des studios de Saint-Denis. Le Figaro nous apprend également que la première version du scénario du film a été validée par le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le général Gontier.
Parmi les principales libertés prises par Jean-Jacques Annaud avec la réalité, notons la création de personnages secondaires, la réduction du nombre de pompiers à l'écran, ou encore la scène finale dans laquelle les pompiers volontaires sont appelés à risquer leur vie pour sauver la cathédrale.
"Tout cela est arrivé"
Au micro de 20 minutes, Jean-Jacques Annaud a détaillé le processus de reconstitution à l'oeuvre dans Notre-Dame Brûle. Et si le film semble impressionnant voire "exagéré", ce n'est pas une liberté prise par le cinéaste : "Au départ, j'ai cru que les témoins et les journalistes enjolivaient les choses puis j'ai dû me rendre à l'évidence. Tout cela est arrivé et même les athées peuvent admettre que cela tient du miracle qu'on ait eu fin aussi heureuse ! Les pompiers étaient prêts à voir la cathédrale s'effondrer et craignaient que l'île de la Cité parte en fumée."
Synopsis - Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure l'invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.
A partir de quel âge peut-on voir Notre-Dame brûle ?
Il est toujours difficile de savoir si on peut ou non emmener son enfant au cinéma voir un film. C'est d'autant plus vrai pour Notre-Dame brûle. Le film de Jean-Jacques Annaud détaille avec minutie le sauvetage de la cathédrale parisienne, touchée par un incendie le 15 avril 2019. Filmé comme un thriller qui se veut haletant, le long-métrage est annoncé comme accessible à tous les publics par Pathé, distributeur du film.
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