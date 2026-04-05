Sorti le 5 avril 2023, "Super Mario Bros, le film" a été un succès au box-office. A ne surtout pas confondre avec un autre long-métrage mettant en scène Mario et Luigi, sorti il y a 33 ans.

Il aura fallu attendre jusqu'en 2023 pour que Nintendo propose une adaptation en film d'animation de son célèbre plombier. Le 5 avril 2023, Super Mario Bros, le film sort dans les salles obscures. Les fans des jeux vidéos et les autres peuvent découvrir les aventures de Mario et Luigi, deux plombiers de Brooklyn qui se retrouvent propulsés par mégarde au royaume Champignon. Luigi disparaît, et Mario s'allie à la princesse Peach et à Toad pour retrouver son frère enlevé par Bowser.

Cette adaptation en animation est un véritable succès populaire : Super Mario Bros, le film engrange 1,36 milliards de dollars à travers le monde, et réalise 7,3 millions d'entrées en France (c'est le film qui a eu le plus de succès cette année -là sur notre territoire, devant Barbie et Oppenheimer). En revanche, il ne s'agit absolument pas de la première version filmée des aventures de Mario et Luigi : tout le monde a oublié l'adaptation en prises de vues réelles sortie il y a 30 ans.

Le premier film Mario

En 1993, un film Super Mario Bros sort au cinéma. Ce "live action" adaptant très librement la série de jeu Nintendo est une réalisation d'Annabel Jankel et Rocky Morton. On y découvrait Bob Hoskins et John Leguizamo dans les rôles de Mario et Luigi respectivement. Le scénario ressemble beaucoup à la version animée, puisque Mario et Luigi, deux plombiers italo-américains de Brooklyn, se retrouvent transportés dans une autre dimension où ils doivent affronter Bowser, après que celui-ci ait enlevé la paléontologue Daisy (Samantha Mathis). Dennis Hopper fait également partie de la distribution dans le rôle de Koopa.

Si vous ne vous souvenez pas de ce Super Mario Bros, c'est normal : le long-métrage n'est pas rentré dans ses frais (il ne rapporte que 39 millions de dollars à travers le monde, pour un budget estimé à 48 millions) et, surtout, a été porté au bûcher des pires adaptations de jeux vidéo en films en raison de son scénario et de son jeu d'acteur. Sa note Rotten Tomatoes s'élève à peine à 15% d'avis positifs. Soulignons toutefois qu'il a le mérite d'être le premier film en prises de vues réelles inspiré d'un jeu vidéo.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 03/04/2026)

S ynopsis - En essayant de réparer une canalisation souterraine de Brooklyn, les plombiers Mario et Luigi se retrouvent plongés dans un univers féérique et coloré. Les deux frères sont cependant séparés, et Mario se lance dans une quête pour retrouver Luigi. Il va faire la rencontre du champignon Toad et de la princesse Peach, et se retrouve par un concours de circonstance à affronter le terrifiant Bowser.

Sur Rotten Tomatoes, agrégateur de critiques internationales, Super Mario Bros le film est divisé entre les critiques spécialisés qui donnent la note de 59% d'avis positifs, et le public qui est satisfait à 95%. En France aussi, les critiques sur le film Super Mario Bros semblent divisées en deux catégories : ceux se sont laissés totalement conquérir par la proposition de Nintendo, souvent des médias ayant une appétence pour le jeu vidéo, et les médias plus classiques qui émettent davantage de réserves.

Les Numériques saluent "une adaptation (enfin) réussie", quand Première déplore "une grande pub pour Nintendo en forme de doudou rétro". Ecran Large admet qu'il s'agit d'un "film de fan service ultime", IGN France estime qu'il s'agit du "premier vrai bon film de jeu vidéo", et Le Figaro salue un "spectacle aussi fulgurant que drôle et jubilatoire". Le Parisien est plus tranché : le film "devrait séduire les nombreux fans familiers de cet univers. Moins les autres." Le média spécialisé déplore en effet que le film n'est "aucun intérêt" "lorsqu'on n'est pas familier ou passionné de ce type de jeu".

Peut-on voir le film Mario sans avoir joué aux jeux ?

Mais ceux qui ne sont pas familiers à l'univers de Mario peuvent-ils aller voir le film au cinéma, de surcroit avec leurs enfants ? Super Mario Bros s'adresse autant aux fans de la franchise qu'aux néophytes. Ceux qui ont joué aux différents jeux apprécieront les nombreuses références et prendront certainement plus de plaisir devant le film que ceux qui n'y connaissent rien. Néanmoins, les spectateurs qui ne sont pas familiers de l'univers Mario apprécieront ce divertissement très fun à l'animation hyperléchée, mais pourront déplorer peut-être la simplicité de l'intrigue. Il y en aura certainement pour tous les goûts !

Le film Super Mario Bros est-il accessible aux enfants ? Tout à fait. La production adaptée du jeu vidéo culte est classée tous publics en France, même si le long-métrage s'adresse plus aux fans qu'aux néophytes. Aux Etats-Unis, le film est jugé comme accessible aux plus jeunes avec "parental guidance", l'accompagnement d'un adulte.

Le long-métrage d'animation a été confié par Nintendo à Illumination Entertainment, studio d'animation filiale d'Universal Pictures à qui l'on doit notamment la saga Moi, Moche et méchant mais aussi son spin-off Les Minions. Le film Super Mario Bros est réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic et met en scène une aventure de Super Mario, doublé pour l'occasion en version anglaise par Chris Pratt (Jurassic World, Les Gardiens de la galaxie). A ses côtés, de nombreux acteurs connus sont prévus au générique dont Anya Taylor-Joy (Mad Max Fury Road, Split) en Princesse Peach, Seth Rogen (Supergrave) en Donkey Kong et enfin Jack Black (Rock Academy, Jumanji) dans le rôle de Bowser. Dans la version française, on peut reconnaître les acteurs de doublage Pierre Tessier (Mario), Emmanuel Garijo (Toad), Donald Reignoux (Kamek), ou encore Christophe Lemoine (Bowser).