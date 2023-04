SUPER MARIO FILM. Le film Super Mario Bros a réalisé le meilleur démarrage pour un film d'animation. Un second épisode est-il acquis ?

[Mis à jour le 11 avril 2023 à 11h21] Le film Super Mario Bros s'offre un succès inattendu. Le long-métrage d'animation a réalisé le meilleur démarrage de l'histoire pour un film d'animation, avec 377,6 millions de dollars de recettes engrangées à travers le monde depuis sa sortie, devant La Reine des Neiges 2, rien que ça ! En France, le film a rassemblé 1,3 millions de curieux qui ont cherché à découvrir le film mettant en scène Mario, Luigi, Peach et Bowser.

Ce succès peut-il laisser présager d'une suite ? En tout cas, Super Mario Bros, le film possède deux scènes posts-génériques qui peuvent teaser une suite. La première, plus humoristique, nous montre Bowser chanter son amour pour Peach depuis sa minuscule cage dorée dans laquelle il est enfermée. La seconde montre un oeuf de Yoshi prêt à éclore.

En tout cas, la matière existe pour offrir une suite au film Super Mario Bros, puisque de nombreux personnages de la franchise n'ont pas encore été introduits (Warrior, Waluigi, Yoshi donc, Daisy...), que les origines de Peach restent mystérieuses, et que plusieurs jeux peuvent encore être adaptés sur grand écran (Super Mario Odissey, Mario Sports, Super Mario Galaxy...). Il faudra cependant attendre une confirmation de Nintendo, Illuminations ou Universal pour en savoir plus.

Peut-on voir le film Mario sans avoir joué aux jeux ?

Mais ceux qui ne sont pas familiers à l'univers de Mario peuvent-ils aller voir le film au cinéma, de surcroit avec leurs enfants ? Super Mario Bros s'adresse autant aux fans de la franchise qu'aux néophytes. Ceux qui ont joué aux différents jeux apprécieront les nombreuses références et prendront certainement plus de plaisir devant le film que ceux qui n'y connaissent rien. Néanmoins, les spectateurs qui ne sont pas familiers de l'univers Mario apprécieront ce divertissement très fun à l'animation hyperléchée, mais pourront déplorer peut-être la simplicité de l'intrigue. Il y en aura certainement pour tous les goûts !

Synopsis - En essayant de réparer une canalisation souterraine de Brooklyn, les plombiers Mario et Luigi se retrouvent plongés dans un univers féérique et coloré. Les deux frères sont cependant séparés, et Mario se lance dans une quête pour retrouver Luigi. Il va faire la rencontre du champignon Toad et de la princesse Peach, et se retrouve par un concours de circonstance à affronter le terrifiant Bowser.

Sur Rotten Tomatoes, agrégateur de critiques internationales, Super Mario Bros le film est partagé entre les critiques spécialisés qui ne donnent que la note de 54% d'avis positifs, et le public qui est satisfait à 97%. En France aussi, les critiques sur le film Super Mario Bros semblent divisées en deux catégories : ceux se sont laissés totalement conquérir par la proposition de Nintendo, souvent des médias ayant une appétence pour le jeu vidéo, et les médias plus classiques qui émettent davantage de réserves.

Les Numériques saluent "une adaptation (enfin) réussie", quand Première déplore "une grande pub pour Nintendo en forme de doudou rétro". Ecran Large admet qu'il s'agit d'un "film de fan service ultime", IGN France estime qu'il s'agit du "premier vrai bon film de jeu vidéo", et Le Figaro salue un "spectacle aussi fulgurant que drôle et jubilatoire". Le Parisien est plus tranché : le film "devrait séduire les nombreux fans familiers de cet univers. Moins les autres." Le média spécialisé déplore en effet que le film n'est "aucun intérêt" "lorsqu'on n'est pas familier ou passionné de ce type de jeu".

Le film Super Mario Bros est-il accessible aux enfants ? Tout à fait. La production adaptée du jeu vidéo culte est classée tous publics en France, même si le long-métrage s'adresse plus aux fans qu'aux néophytes. Aux Etats-Unis, le film est jugé comme accessible aux plus jeunes avec "parental guidance", l'accompagnement d'un adulte.

Le long-métrage d'animation a été confié par Nintendo à Illumination Entertainment, studio d'animation filiale d'Universal Pictures à qui l'on doit notamment la saga Moi, Moche et méchant mais aussi son spin-off Les Minions. Le film Super Mario Bros est réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic et met en scène une aventure de Super Mario, doublé pour l'occasion en version anglaise par Chris Pratt (Jurassic World, Les Gardiens de la galaxie). A ses côtés, de nombreux acteurs connus sont prévus au générique dont Anya Taylor-Joy (Mad Max Fury Road, Split) en Princesse Peach, Seth Rogen (Supergrave) en Donkey Kong et enfin Jack Black (Rock Academy, Jumanji) dans le rôle de Bowser. Dans la version française, on peut reconnaître les acteurs de doublage Pierre Tessier (Mario), Emmanuel Garijo (Toad), Donald Reignoux (Kamek), ou encore Christophe Lemoine (Bowser).

Un film Mario existe déjà

Super Mario Bros n'est pas de la première tentative d'adaptation de Super Mario sur grand écran. En 1993, une première adaptation en prise de vues réelles avait déjà été tentée par Annabel Jankel et Rocky Morton. On y découvrait Bob Hoskins et John Leguizamo dans les rôles de Mario et Luigi. Le long-métrage n'est pas rentré dans ses frais et, surtout, a été porté au bûcher des pires adaptations de jeux vidéo en films. On comprend mieux pourquoi Nintendo aura mis trente ans à ressortir son plombier des petits écrans de ses consoles jusqu'au grand écran !