SUPER MARIO FILM. Le film d'animation Super Mario Bros s'est dévoilé dans une première bande-annonce qui dévoile un Bowser prêt à tout détruire et un premier visuel de Mario, Toad et Luigi.

[Mis à jour le 7 octobre 2022 à 9h49] Mario devient un personnage de cinéma. Nintendo a dévoilé ce jeudi 6 octobre 2022 la bande-annonce du film Super Mario Bros, attendu depuis plusieurs années. Les fans de la licence de jeux vidéos ont ainsi pu découvrir le terrifiant Browser, incarné par Jack Black en version originale, mais aussi le premier visuel de Mario, doublé cette fois par l'acteur Chris Pratt (Jurassic World, Les Gardiens de la Galaxie). Ces premières images ont été dévoilées à quelques mois seulement de sa sortie cinéma. En France, le film doit sortir le 29 mars 2023.

A noter qu'il ne s'agit pas de la première tentative d'adaptation de Super Mario sur grand écran. En 1993, une première adaptation en prise de vues réelles avait déjà été tentée par Annabel Jankel et Rocky Morton. On y découvrait Bob Hoskins et John Leguizamo dans les rôles de Mario et Luigi. Le long-métrage n'est pas rentré dans ses frais et, surtout, a été porté au bûcher des pires adaptations de jeux vidéo en films. On comprend mieux pourquoi Nintendo aura mis trente ans à ressortir son plombier des petits écrans de ses consoles jusqu'au grand écran ! Ci-dessous, découvrez la première bande-annonce du film Super Mario Bros.

Parmi une pléthore de projets d'adaptations de jeux vidéo au cinéma ces dernières années, les licences de Nintendo se font relativement discrètes sur grand écran. Le grand retour des marques du géant japonais dans les salles obscures devait pourtant avoir lieu cette année au mois de décembre avec le film Super Mario, dédié comme son nom l'indique au fameux plombier en salopette bleue et à la casquette rouge. Toutefois, le long-métrage d'animation se fait finalement. En Franche, le film a été annoncé pour une sortie le 29 mars 2023 lors de la révélation de la première bande-annonce.

Le long-métrage d'animation a été confié par Nintendo à Illumination Entertainment, studio d'animation filiale d'Universal Pictures à qui l'on doit notamment la saga Moi, Moche et méchant mais aussi son spin-off Les Minions. Le film Super Mario Bros est réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic et doit mettre en scène une aventure de Super Mario, doublé pour l'occasion en version anglaise par Chris Pratt (Jurassic World, Les Gardiens de la galaxie). A ses côtés, de nombreux acteurs connus sont prévus au générique dont Anya Taylor-Joy (Mad Max Fury Road, Split) en Princesse Peach, Seth Rogen (Supergrave) en Donkey Kong et enfin Jack Black (Rock Academy, Jumanji) dans le rôle de Bowser. Dans la version française, on peut reconnaître les acteurs de doublage Pierre Tessier (Mario), Emmanuel Garijo (Toad), Donald Reignoux (Kamek), ou encore Christophe Lemoine (Bowser).